La pedra, el cotó i el vapor seran el fil conductor de la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet que aquest cap de setmana recupera la presencialitat. El certamen de recreació històrica, que ret homenatge a la transformació del municipi a final del segle XIX i principi del XX, torna als carrers i places del municipi per viure la seva tretzena edició. En aquesta ocasió, la fira posa l’accent en la cultura i el comerç de proximitat.

El certamen s’adapta a la situació de pandèmia i es concentrarà en tres espais amb control d’aforament i en què es respectaran les mesures de seguretat. La Plaça Clavé serà l’espai per als paradistes i firaires, la plaça de l’Ajuntament acollirà les actuacions musicals i, finalment, la plaça Farmacèutics Gelabert, el punt de referència per a les activitats infantils.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Jordi Palma, ha destacat durant la presentació del certamen «la importància de poder recuperar la fira presencial i gaudir de la cultura al carrer» i que la «represa de la fira es farà complint les restriccions del moment i amb totes les mesures de seguretat». El municipi s’ha plantejat la fira «com la primavera cultural a Sant Vicenç, ja que permet reprendre l’activitat al carrer».

Per la seva banda, la regidora de Turisme i Comerç, Sílvia Oliveras, ha posat èmfasi en «la importància econòmica, social i cultural que suposa la Fira del Vapor per Sant Vicenç» per la qual cosa s’ha apostat per donar suport al comerç i la restauració locals. Em aquest sentit, els comerços podran fer parada davant del seu establiment i la restauració podrà duplicar l’espai d’ocupació de les terrasses. Els bars i restaurants oferiran productes de l’època i de proximitat.

La fira també tindrà cura de la guarnició i la decoració amb elements històrics i florals a les places de l’Ajuntament, els carrers Prim i Mestre Aubert i la plaça Clavé. En aquest sentit, Oliveras ha explicat que «el consistori ha adquirit flors naturals, flor seca i garlandes als comerços locals per potenciar també el comerç de proximitat».

La pedra, el cotó i el vapor

El context històric s’articula aquest any a partir de la pedra, el cotó i el vapor. L’activitat extractiva industrial de la pedra va començar l’any 1929 a Sant Vicenç de Castellet en una indústria que es manté fins a l’actualitat. Pel que fa a l’activitat tèxtil, es va iniciar a mitjan segle XIX i va ser predominant fins a mitjan segle passat i la situació al costat del riu va fer possible la instal·lació de múltiples fàbriques. I en matèria de vapor, l’arribada i consolidació del ferrocarril va ser un element clau per al creixement i la prosperitat del municipi.

Recreacions, rutes i concerts

La fira potencia les rutes de caràcter històric i, en aquest sentit, destaca l’itinerari la «Ruta Orígens: Un dia fora la fàbrica» i la ruta «El Coro reviu», a càrrec de la Societat Coral l’Estrella. Les recreacions històriques també tornaran amb les escenes Fent safareig i l’Envelat a la plaça de l’Ajuntament. En aquest espai, es concentraran les actuacions musicals amb la creació del Concert Vermut i el concert de tarda. Durant el cap de setmana, actuaran els grups de proximitat S’temple Bar i Clàzzics, el reconegut duo format per David Palau i Nacho Romero i la Cobla Ciutat de Granollers.