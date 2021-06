El grup municipal Nou Castellnou, vinculat al PSC i principal força a l’oposició en aquest Ajuntament, s’ha adreçat al departament de Presidència de la Generalitat perquè investigui l’equip de govern d’ERC per actuacions que considera que estan «totalment fora de la legalitat». Li demana l’obertura d’un expedient informatiu i «que prengui les decisions que consideri oportunes per depurar responsabilitats d’ordre legal o penal que se’n pugin derivar».

Nou Castellnou ha posat en coneixement de la Direcció General d’Administració Local (que pertany a Presidència) tres expedients que assegura que no s’han fet bé. D’una banda, la contractació menor d’una empresa per a les obres de creació i millora dels accessos i espais de les àrees de recollida de Castellnou en què, segons el principal grup a l’oposició, no figuren ni la provisió d’alcaldia ni alguns informes.

Una segona denúncia fa referència a la contractació menor del servei de suport de neteja de l’escola l’Olivar i la piscina municipal, que va finalitzar el 31 de desembre passat «però ens trobem que l’equip de govern va prorrogant de forma totalment irregular i contravenint la normativa vigent», apunten fonts de Nou Castellnou.

Finalment, un tercer expedient es refereix a les obres d’arranjament d’aigües pluvials i adequació de camins de l’entorn de l’Ajuntament. Nou Castellnou denuncia que s’han fet sobre terreny privat, sense cap conveni, cessió ni adquisició, i que l’expedient es va ordenar iniciar un cop finalitzades les obres.

L’equip de govern nega que en cap cas hi hagi hagut cap il·legalitat, i retreu a l’oposició que amb aquestes acusacions «estan tirant pedres sobre l’administració pública sobrecarregada», tenint en compte el creixement que municipis com Castellnou han tingut en poc temps i en canvi mantenen el mateix personal, apunta el regidor d’Urbanisme, Lluís Thomen. Diu que això fa difícil poder arribar a temps a tot arreu, i admet la possibilitat que «algun tràmit vagi per davant de l’altre», en relació a l’expedient iniciat després de l’obra en la neteja de camins, si bé això no treu que «estigui ben contractada, correcta i feta a llei». Tampoc no entén les crítiques a l’actuació en un camí privat «quan és d’ús públic i l’administració té l’obligació de mantenir-lo».

Pel que fa a la neteja de l’escola, sosté que és un servei essencial, i com a tal, i amb la feina sobrevinguda amb la pandèmia, s’ha prorrogat l’anterior a l’espera que finalitzi el procés de nova licitació, que no ha pogut anar més ràpid per qüestions administratives. Finalment, quant al primer expedient denunciat, Thomen està convençut que ha passat tots els procediments «o intervenció ens hauria fet un reparament».