Sant Fruitós, Marganell i Castelltallat milloren el rendiment de la xarxa d’aigua

Els ajuntaments de Sant Fruitós de Bages, Marganell i Castelltallat han rebut subvencions, provinents dels Fons Europeus NextGenerationEU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb l’objectiu de millorar el rendiment de les diferents xarxes en baixa en més d’un 20%. Segons Aigües de Manresa, que gestiona el servei dels tres municipis bagencs, «aquesta millora, a part de l’estalvi evident d’aigua, també porta enllaçats estalvis energètics i de gestió».

A Sant Fruitós de Bages, on els treballs ja han començat, hi ha previstes actuacions a les urbanitzacions de Pineda de Bages i les Brucardes. A Pineda, se substituiran 1.584,83 metres de canonades per polietilè d’alta densitat, així com altres elements presents: vàlvules, buidadors i ventoses, entre altres. A les Brucardes, en seran 1.651,46 metres. Aquestes millores tenen un import de 633.985,23 euros, 500.000 dels quals finançats amb els fons europeus. Els treballs, centrats en zones amb fuites de forma habitual, poden arribar a suposar un estalvi diari d’uns 101, 75 m3 (101.750 litres), un 36,36% de l’aigua no registrada.

Per la seva banda, a Castelltallat, nucli del municipi de Sant Mateu de Bages, els treballs serviran per substituir 1.551,42 metres de canonada entre el Dipòsit del Mas i el Dipòsit Utgés. També es portarà a terme la substitució de 362,32 metres de canonada a Cal Milhomes. I finalment, entre Biosca i Vinyes Nou, se substituiran 1.361,57 metres de canonada. Aquestes obres permetran estalviar un 35,38% de l’aigua no registrada, l’equivalent a uns 4.220 litres diaris (4,22 m3). Aquests treballs, que van començar a mitjans d’abril, tenen un import de 297.490,48 euros dels quals, 237.992,38 són els subvencionats amb fons provinents de la Unió Europea.

En el cas de Marganell, les obres permetran rehabilitar canonades que es troben en mal estat, en concret 599,23 metres al camí de Marganell a Montserrat, i 531,4 metres al carrer Generalitat. Les obres, que es preveu que s'iniciïn a finals de maig, tenen un import de 122.489,10 euros, 92.034,22 dels quals són finançats pels ajuts europeus. Aquests treballs, centrats en zones amb fuites de forma habitual, poden arribar a suposar un estalvi diari d’uns 8,57 m3 (8.570 litres), un 25% de l’aigua no registrada.