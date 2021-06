Els municipis de la Catalunya Central que celebraran la seva festa major en les pròximes setmanes no faran canvis en els programes, ja gairebé tancats, tot i que el Govern n’ha autoritzat la celebració des d’aquesta setmana. De fet, consideren que aquest permís és més una qüestió de nom que no pas d’actes i que ara ja li podran dir «Festa Major».

La propera festa major en arribar és la de Santpedor i el regidor de Cultura, Agustí Comas, confirma que al final, a diferència de l’any passat no han hagut de posar-hi cap afegitó, com van fer l’any passat i que no han fet canvis d’última hora en el programa.

Fonts de l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, amb el gruix d’actes per la setmana de Sant Joan, expliquen que «és un canvi conceptual» i afirmen que «ja teníem preparats actes culturals» que es mantenen i «s’adaptaran a les actualitzacions» que hi pugui haver en aspectes com l’aforament que és d’un màxim de 70%.

Després, el primer cap de setmana de juliol serà el torn de Sant Fruitós. La regidora de Cultura i Festes, Laia Feliu explica que tenien presents diferents escenaris però no pensant a programar noves activitats. Ho il·lustra assegurant que actes que en un principi s’havien d’acabar a les 10, ara es poden allargar fins a la 1.

També destaca l’ampliació d’aforament que els permetrà concentrar actes al cobert de la Màquina del Batre i evitarà haver de fer diferents escenaris per les activitats. També estaran molt pendents del públic, ja no només pel que fa als aforaments, sinó per si en els concerts, encara cal que el públic estigui assegut i les distàncies de seguretat que caldrà mantenir. Tot i això, dona per fet que activitats que comporten més aglomeracions com la cercavila, enguany tampoc es farà.

El primer cap de setmana de juliol també és festa major a Sant Vicenç de Castellet on estan tancant els últims serrells. El regidor de Cultura Jordi Palma explica que esperen que en els pròxims dies el Govern faci una resolució més específica, però ja avança que els diferents actes es faran en espais perimetrals i amb control d’aforament. També detalla que estan treballant per fer-hi encaixar activitats de cultura popular com la trobada de gegants i perquè entitats hi puguin prendre part.

També és molt similar a la situació de Súria, on la festa major és el cap de setmana següent. «Ara ja la teníem pràcticament tancada» i no espera canvis, detalla la regidora de Festes Alba Santamaria, que no preveu canvis en un programa que ja contempla més activitats que el d’ara fa un any.

Més enllà de l’agost, a Solsona, on la festa major és del 7 al 12 de setembre, la regidora de Cultura Judit Gisbert, afirma que han començat a preparar-la i que les activitats s’adaptaran a les directrius del moment, en especial pel que fa als aforaments, horaris i la possibilitat de tenir el públic dret o en cadires als concerts.