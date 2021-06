La puig-reigenca Alba Camps abandonarà la delegació del Govern a la Catalunya Central i serà diputada al Parlament de Catalunya, després que Ester Capella sigui la nova delegada de la Generalitat a Madrid. D’aquesta manera, Camps es convertirà en l’única representant del Berguedà a la cambra.

A les eleccions del 14-F, Camps va ocupar la posició número 20 de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per la província de Barcelona. Els republicans van obtenir 19 diputats, de manera que era el primer relleu dels diputats i diputades que es troben en una posició a la llista per sobre d’ella. Ara, Camps es convertirà en la substituta de Capella amb la seva marxa a Madrid. L’exconsellera de Justícia ocupava en aquests comicis el vuitè lloc.

D’altra banda, Camps deixarà de ser delegada del Govern a la Catalunya Central i també va abandonar fa un mes la regidoria a l’Ajuntament de Puig-reig. Camps va assumir la delegació del Govern a la regió central ara fa gairebé tres anys, amb la composició del nou govern després de l’aplicació de l’article 155 i de l’empresonament i la marxa a l’exili de l’Executiu que havia organitzat l’1 d’octubre.

En declaracions a aquest diari, Alba Camps va admetre que ser diputada «és una il·lusió que havia manifestat des del principi», i es va mostrar contenta per poder representar el Berguedà i les comarques properes. A més, va assenyalar que «és important que es coneguin tots els estaments i fer el pas a una política més transversal», va apuntar en relació amb el canvi respecte al càrrec de delegada del Govern a la regió central.

Els antecessors de Camps havien estat la santpedorenca Laura Vilagrà -exalcaldessa d’aquest municipi i nova consellera de la Vicepresidència-, l’exalcalde de Berga Juli Gendrau, l’exalcalde de Sallent Jordi Moltó i l’exregidor de Manresa Josep Mora, pel que fa a l’àrea d’influència de Regió7. També havia ocupat el càrrec l’alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega.

Canvis en el cartipàs a Puig-reig

La marxa d’Alba Camps de l’Ajuntament de Puig-reig implica que entri com a regidor Josep Campos -que ja havia estat edil en l’anterior legislatura-, i això també ha derivat en alguns canvis al cartipàs, amb l’objectiu d’ajustar les responsabilitats de cada regidor. Campos entra a formar part de l’equip de govern portant les carpetes de Seguretat Ciutadana, Salut, Indústria i Promoció Econòmica. Aquesta última àrea pertocava fins ara a Elisabet Teixidor.

Per la seva banda, la regidora Rosa Garcia continuarà ocupant les regidories d’Economia i Hisenda, Comerç i Comunicació i hi suma ara la d’Atenció a les Persones, que portava Alba Camps. L’alcalde, Josep Maria Altarriba, continuarà portant les regidories de Governació, Gent Gran, Urbanisme i Despoblament Rural i ara també la de Ciutadania i Participació. Tampoc hi haurà canvis en les carpetes de Jesús Subirats i Cristian Pérez.

El relleu d’Alba Camps com a delegada del Govern a la Catalunya Central serà Rosa Vestit, de Junts per Catalunya. Això, per tant, suposa un canvi respecte a les dues últimes legislatures, en les quals membres d’ERC havien estat delegats en aquesta demarcació.

Vestit havia estat alcaldessa de Sant Quirze de Besora del 2011 al 2018, i també és diputada provincial. Precisament, l’alcaldia de la seva població la va deixar pel nomenament com a nova directora general de l’Administració Local.

L’osonenca Rosa Vestit substituirà Alba Camps com a delegada

redacció. berga