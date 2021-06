L'humorista José Corbacho ha visitat aquest diumenge Raül Romeva a la presó de Lledoners. Ell mateix ho ha explicat a través del seu perfil a Instagram, amb un text acompanyat d'un vídeo de la carretera de camí a la presó. En l'explicació detalla que un amic li va dir que si volia, Romeva s'alegraria si l'anés a veure. "Hem parlat i sobretot ens hem escoltat, com si fóssim a la terrassa d'un bar qualsevol, però amb la diferència que un vidre ens separava i ell em parlava per un telèfon", explica. Durant una hora, explica que han parlat "de moltes coses", i que l'únic cop que han parlat de pàtries o banderes ha estat quan han comentat que els còmics són un exemple a seguir perquè la seva pàtria és l'humor, i la bandera, el riure.

Corbacho assenyala que tot i que havien de parlar uns 40 minuts, la conversa s'ha allargat fins a una hora. "La veu es talla, de sobte, sense aviar", explica. Per aquest motiu ja s'havia acomiadat d'ell abans d'hora per si no ho podien fer en acabar.

"Marxem els dos amb un somriure. Bé, marxo jo, ell es queda. És un pres tot i que jo ho havia oblidat per un moment", explica.

Corbacho acaba el seu missatge amb unes paraules adreçades a Romeva: "Gràcies per la conversa, Raül, espero que la propera sigui a la terrassa d'un bar".