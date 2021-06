Ampans ja té nom pel nou equipament infantojuvenil a Sant Fruitós de Bages, una residència i escola que es dirà Els Companys a proposta dels alumnes de les escoles d’aquest municipi. Amb la participació dels alumnes més joves de les escoles de Sant Fruitós, Ampans pretenia acostar el seu nou projecte a la societat, i explicar el servei que donarà l’equipament de forma sensibilitzadora i entenedora.

El nom ha sorgit d’una llista de 544 noms proposats pels nens i nenes de les escoles Monsenyor Gibert, Paidos i Pla del Puig, de Sant Fruitós de Bages, i de l’escola Jeroni de Moragas d’Ampans. L’Ajuntament de Sant Fruitós ha coordinat la participació de les escoles en el projecte d’Ampans, que s’ha dut a terme a través d’un conte que va crear l’entitat per explicar als nens i nenes què significa viure amb discapacitat i entendre les situacions que representa des d’una mirada basada en l’empatia i d’igual a igual.

L’Ajuntament també ha col·laborat facilitant la participació de la conta-contes Clara Gavaldà, per presentar el conte als centres educatius. De fet, el projecte ha servit perquè es parlés a les aules de la situació que significa viure amb discapacitat intel·lectual, sensorial o física, posant l’accent en les causes ambientals i de l’entorn, com a principals factors que faran més fàcil o més difícil la vida de les persones amb discapacitat. «Amb menys barreres i més accessibilitat i suports, la societat serà més inclusiva i amable amb totes les persones que en formem part», recorda Ampans.

El nom d’Els Companys va ser el més repetit pels alumnes de les escoles participants, argumentant que els nens i nenes que aniran a l’escola d’Ampans també seran companys seus, amb els que podran compartir activitats entre centres, però també de caire festives, culturals o esportives que es facin al municipi. Ampans explica que «hem triat aquest terme entre 544 propostes perquè ha estat el més repetit pels alumnes participants» i que en els seus raonaments els alumnes expliquen que «tots som iguals, nens i nenes, i per tant som companys. Aquesta mirada d’ igual a igual i el fet que hagi estat el nom més popular, ens ha fet decidir. El trobem molt significatiu».

El nou equipament d’Ampans que es registrarà com a Els Companys acollirà infants i adolescents de 12 a 18 anys, amb discapacitat intel·lectual i autisme. Ubicat en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el nou equipament disposarà de 20 places residencials per a infants amb altes necessitats i 40 places escolars que acolliran alumnes amb necessitats d’atenció específiques.

La nova residència infanto juvenil que Ampans posarà en marxa al setembre, respon a una necessitat urgent davant la demanda creixent per atendre infants i joves amb discapacitat intel·lectual i Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) d’altes necessitats, així com responent a la manca de serveis especialitzats.