Sant Benet de Bages, un dels pols turístics més importants de la Catalunya Central, recupera progressivament l’activitat. L’augment de visitants s’ha fet notar ja aquest juny i les previsions de cara al juliol i agost són optimistes.

Les bones dades sobre la incidència de la covid han fet disparar les reserves a l’hotel Món, i de rebot la demanda per descobrir el monestir i els seus entorns. Per això, Món Sant Benet amplia l’oferta d’activitats a partir del juliol amb més varietat de visites i més sessions. La previsió és que sigui un estiu amb tantes visites com el 2019: «Apostem per créixer», remarca Montse Duocastella, coordinadora de Serveis Culturals de Món Sant Benet.

L’Experiència Medieval

L’Experiència Medieval, la Modernista, el Misteri de Sant Benet, Històries del Vi al Monestir i els tallers de la Fundació Alícia són algunes de les propostes que capten l’interès dels visitants.

Amb un excel·lent de nota puntuaven ahir L’Experiència Medieval el grup de deu persones que va optar per aquesta visita guiada que permet conèixer els 900 anys de vida monàstica a Sant Benet (del segle X fins al XIX), tot passejant per l’església romànica (segle XII), el claustre, el celler, les habitacions dels monjos i el pati blau. «El monestir és impressionant, i la visita et permet endinsar-te en l’època que hi vivien els monjos. L’hem trobat molt completa i interessant, amb audiovisuals i hologrames que li donen un valor afegit», comentaven Vanesa Núñez i Javier Bagán, de Barcelona. Sant Benet era per a ells una descoberta, com també per a Cora Medeiros i Armand Muniesa, veïns de Sant Feliu de Llobregat: «No coneixíem el monestir de Sant Benet i la visita en ha permès saber-ne la història,ens ha agradat molt. Fer una estada de cap de setmana en aquest complex, en un entorn ideal, és molt recomanable». Món Sant Benet fusiona l’art, la natura i la gastronomia per crear una proposta d’oci i cultura atractiva i pensada per a tots els públics.

L’Experiència Medieval i l’Experiència Modernista són dues de les visites que s’ofereixen als turistes. I el ventall és més ampli. Per exemple, la proposta programada per a les tardes dels dijous de juliol, i a l’agost també els dimecres, i que combinarà la ruta medieval i la modernista i acabarà amb una copa de cava al pati del monestir. També cal destacar Històries del Vi al Monestir i el Misteri de Sant Benet, dues altres rutes destacades i que es volen potenciar aquest estiu.

Històries de Vi al Monestir

Explicar la història del monestir a través de les vinyes i del vi. Aquest és l’objectiu d’una visita que es va estrenar l’any passat en col·laboració amb la DO Pla de Bages, i que arran de la bona acceptació que va tenir tindrà continuïtat. Enguany es farà tot el juliol i agost, un cop per setmana. No només permet descobrir parts emblemàtiques del monestir de Sant Benet, sinó conèixer la vinculació amb el vi. Sant Benet és un bressol de la vinya al Bages, ja que els monjos cultivaven vinyes des del segle X, tota l’edat mitjana, i sobretot a l’època moderna, amb una gran producció de vi. El vi del Bages, denominació d’origen, tancarà la visita amb un tast a càrrec d’algun dels cellers de la DO Pla de Bages.

El Misteri de Sant Benet

Resoldre la desaparició del monjo Artur Saleta fa 200 anys és una altra de les propostes d’èxit, tal com destaca Montse Duocastella: «És un joc, un escape room dins del monestir que permet als grups moure’s per diferents estances i descobrir el misteri a partir d’enigmes de lògica i altres proves». Es farà els divendres i dissabtes de juliol, d’agost i fins a mitjan setembre.