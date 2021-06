Les botigues de petards de la Catalunya Central encaren amb optimisme la campanya de Sant Joan d’aquest any i esperen mantenir i fins i tot un petit repunt respecte a les vendes de l’any passat. Tot i això, enguany encara no esperen recuperar els nivells prepandèmia del 2019.

En aquesta línia, l’encarregada de la botiga La Traca de Manresa, Sandra Muñoz, assegura que de moment el ritme de vendes «no és tan intens com anys enrere» i espera que es mantingui el nivell de la campanya passada. Tot i això, estan a l’espera de què passa en els propers dies, ja que les vendes de petards acostumen a concentrar-se a última hora. En el seu cas, explica que per facilitar les coses i evitar aglomeracions han posat en marxa la venda per Internet, encara que, per les especificitats del sector de la pirotècnia, no es poden entregar a domicili, sinó que es fa tot el procés per Internet però després s’ha de recollir en un dels punts que han habilitat.

A la pirotècnia Rosado, de Masquefa, esperen que enguany hi hagi «més vendes que l’any passat, però no sabem si seran moltes més o no», explica l’encarregat de la botiga Pablo Rienda. Igual que Muñoz, recorda que moltes de les vendes es fan gairebé a l’últim moment i que caldrà esperar al final per veure què passa enguany. Tot i això, Rienda recorda que és possible que les vendes quedin afectades per la situació econòmica actual perquè «hi ha moltes empreses que han tancat i ara per a les famílies la situació no és la mateixa».

Per la seva banda, Pirotècnia Estalella, que durant la campanya de Sant Joan obre diversos establiments arreu de Catalunya, a les comarques centrals enguany estrena botiga a Igualada. La botiga s’afegeix a la que ja tenien a la Seu d’Urgell. La responsable de projectes Mònica Boixadós explica que en el seu cas «la campanya té una altra cara que la de l’any passat», tot i que no esperen recuperar encara els nivells del 2019. Tot i això, igual que Rienda, remarca que es noten els efectes econòmics que la crisi de la covid té sobre les famílies.

Pel que fa als tipus de petards, les empreses coincideixen a assenyalar que els packs familiars, en els quals hi ha diversos tipus de petards com trons, bombetes i alguna font, són els que tenen més èxit.

Respecte a petards més grossos com les bateries o els coets, sembla que costen més de vendre,ja que, segons detalla Muñoz, de La Traca, es tracta de petards que s’acostumen a comprar per tirar en grups grans, i enguany encara es noten els efectes de la covid-19, i farà que les revetlles se celebrin en petit comitè.