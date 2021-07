El grup parlamentari del PSC ha requerit compromisos concrets al Departament d'Ensenyament de la Generalitat amb relació als projectes de construcció dels centres definitius de dos instituts del Bages que des de la seva creació estan en ubicacions provisionals. En concret, el Cardener de Sant Joan de Vilatorrada i el Bages Sud, a Castellbell i el Vilar.

El diputat i alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, ha defensat en la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya una proposta de resolució sobre la construcció d’aquests dos equipaments. Els socialistes argumenten que la demanda de places escolars d’educació secundària a la comarca del Bages ha anat augmentant els darrers anys, i que «per aquest motiu aquests dos municipis han treballat per poder fer la cessió de terrenys al Departament d’Educació al llarg d’aquest 2021».

La proposta de resolució presentada instava al Govern de la Generalitat a preveure les partides econòmiques corresponents en els propers pressupostos per poder redactar el projecte i, tot seguit, iniciar-ne les obres de construcció. En concret, els socialistes plantejaven dotar una partida econòmica als propers pressupostos de la Generalitat del 2022 per a la redacció dels projectes, i que els del 2023 incloguessin la dotació per a la construcció dels dos centres educatius i que l’inici d’obres fos aquell mateix any.

Segons ha concretat el PSC, en les esmenes presentades pels dos partits de govern (ERC i Junts) van proposar eliminar els anys d’execució. Així, la proposta va acabar prosperant amb aquestes esmenes (per tant, sense dates concretes) amb els vots dels dos partits de govern, però amb el vot en contra de PSC-Units per Avançar, En Comú Podem, CUP, C’S, i l’abstenció de VOX.

En un comunicat, el grup socialista de la comarca del Bages lamenta «un cop més, la poca predisposició d’ERC i Junts, quan es tracta de posar data a problemàtiques reals importants del nostre territori». El diputat, Cristòfol Gimeno, ha manifestat que «no voler acceptar una data de redacció i execució, deixa aquests dos municipis en estat de desconcert , ja que des de les regidories d’educació, portades pel PSC, s’ha treballat per a poder fer la cessió de terrenys en temps i forma».