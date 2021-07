La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) ha aconseguit aturar fins al mes d’octubre el desnonament d’una parella i els seus dos fills de Sant Joan de Vilatorrada, que s’havia de fer efectiu aquest dimarts al matí. Un nombrós grup d’activistes de la plataforma s’ha concentrat davant el domicili dels afectats, al número 12 del carrer Doctor Tarrés del municipi bagenc, que és propietat de Caixabank, i han aconseguit que la comitiva judicial no els fes fora i ajornés el desnonament.

Segons han informat fonts de la PAHC, a partir d’ara la plataforma negociarà amb la propietat per aconseguir un lloguer social per a la família afectada, que ocupa el pis des de fa quatre anys, i que ja ha mostrat la seva total predisposició per arribar a un acord amb el banc.

El cas de la família de Sant Joan va arribar tot just aquest diumenge passat a l’assemblea de la PAHC. De fet, la plataforma, que fins ara ha actuat sobretot a Manresa, ha fet notar la tendència creixent de casos de desnonaments que els arriben de la comarca, sobretot de Sant Joan (d’on són els dos darrers que han aturat) i de Sant Vicenç de Castellet.