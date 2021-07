L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el projecte d'obres d'urbanització entorn del carrer Bon Temps, a Les Brucardes. Concretament, aquest projecte inclou la urbanització de la vorera del marge est, en el tram comprès entre l'avinguda de Les Brucardes i l’accés a la masia del Bon Temps, i l’arranjament del talús que es troba en aquest mateix punt. Aquesta actuació comprèn un àmbit de 1879 m².

Els treballs d’arranjament del talús permetran que el terreny tingui les condicions idònies per poder urbanitzar la vorera i també s’hi col·locarà un mur de contenció de gabions de pedra per substituir els blocs de formigó que hi ha actualment. Amb aquesta actuació els vianants podran transitar amb més seguretat.

Aquest projecte inclou també la pavimentació del camí i la col·locació i pintura de senyalització vertical i horitzontal per assegurar les condicions de seguretat viària. Per a la realització d'aquest projecte, que s’ha adjudicat per un import de 107.374 euros, s'ha treballat conjuntament amb la junta de l’AVV de Les Brucardes.