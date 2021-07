L’Ajuntament de Sant Vicenç demana la complicitat del departament d’Interior per millorar la convivència, reforçar la seguretat i potenciar el civisme el municipi. La petició s’ha traslladat en el marc d’una reunió que han mantingut, aquest matí, l’alcaldessa, Adriana Delgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martí, amb el secretari general del departament d’Interior, Oriol Amorós.

El consistori ha traslladat a la Generalitat la situació que viu el municipi amb incidents que s’han vist agreujats per la situació de pandèmia i crisi econòmica i social, que fan necessaris una major presència del cos dels Mossos d’Esquadra, per reforçar la feina habitual de la Policia Local. Des de l’Ajuntament també es treballa per reforçar i professionalitzar el cos de seguretat local, que ha guanyat dues noves places el darrer any. S’ha aconseguit ampliar a tres agents algunes de les patrulles i doblar-les les darreres nits. En paral·lel, el consistori col·locarà ben aviat càmeres de videovigilància a les entrades i sortides del poble i als accessos del barri de la Balconada i del polígon Les Vives.

Accions fetes

El consistori vol valorar tota la feina feta durant els dos darrers anys en què s’ha creat la regidoria d’Habitatge, s’han censat els pisos buits i s’ha reforçat la pressió amb els cossos policials i la col·laboració ciutadana per evitar noves ocupacions. En paral·lel, s’han tapiat pisos, s’han tallat els serveis als habitatges més conflictius i s’ha establert un contacte amb els propietaris perquè denunciïn les ocupacions i facin més àgil el procediment judicial per fer efectius els desnonaments. Les ocupacions s’han reduït d’una vuitantena a quaranta, la meitat.

El consistori ha treballat també per aconseguir la implicació de la resta d’administracions, i es treballa conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb l’Oficina de l’Habitatge del Bages per fomentar el mercat de lloguer a preus assequibles. En aquest sentit, els convenis signats amb la Sareb i l’Incasòl permetran guanyar setze pisos de lloguer social. Finalment, l’Ajuntament ha demanat una sessió temàtica del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Bages per tractar la situació que viu el municipi i que afecta també la resta de la comarca.