Sant Salvador de Guardiola dona avui el tret de sortida a quatre dies de festa major. L’Ajuntament ha apostat per una programació amb propostes potents, adaptades a la normativa anticovid. Tal com explica l’alcaldessa, Georgina Mercadal, «hem programat una trentena d’actes per a tots els públics, gratuïts, a l’aire lliure, amb aforament limitat a unes 300 persones, i respectant les mesures per garantir la màxima seguretat sanitària». Seguint les normes vigents, la festa major d’enguany no tindrà servei de barra de bar. Tampoc no hi haurà àpats populars, i s’ha hagut de prescindir d’actes com la baixada d’andròmines o la festa de l’escuma infantil, per evitar aglomeracions.

La pista del pavelló municipal d’esports serà l’espai on es faran pràcticament tots els actes, amb un bona dosi de concerts, espectacles infantils, esport i cultura popular.

D’avui, dijous, destaca l’animació infantil amb Jaume Barri, el pregó a càrrec de l’alcaldessa i la cantada d’havaneres amb les Anxovetes. (Vegeu tots els actes i horaris a sota).

Dels actes de demà, divendres, cal posar èmfasi en dues novetats. D’una banda, es recupera el repic de campanes; i d’altra banda, tornaran sortir al carrer els gegants del poble, el Salvador i la Gràcia. «Feia anys que no sortien i aquesta festa major tornaran a ballar, amb la intenció que tingui continuïtat», remarca l’alcaldessa.

La nit de divendres serà una de les jornades potents, amb el concert del grup de folk rock català Ebri Knight. És previst que atregui nombrosos joves, a qui l’alcaldessa demana «responsabilitat». Una crida que fa extensiva a tothom: «tots tenim ganes de festa i volem gaudir-ne, però ho hem de fer sent molt conscients que encara no hem deixat enrere la covid i que hem de respectar les mesures sanitàries i la normativa vigent», diu Georgina Mercadal.

Dissabte tindrà lloc una matinal esportiva amb sessions i campionats diversos. A la tarda, l’espectacle Asteroid amb la companyia Campi qui pugui serà un al·licient per al públic familiar. I a lanit, concert amb l’Orquestra Juniors.

I diumenge, 8 d’agost, prendran protagonisme les activitats aquàtiques, amb el concert d’Ambauka Bassal Rock, i el tobogan d’aigua, que aquest any es torna a fer després que l’any passat s’hagués d’anul·lar. A la nit, la novetat de l’autocinema tancarà la Festa Major de Sant Salvador de Guardiola.