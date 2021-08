Castellbell i el Vilar executarà properament la darrera i última fase de les obres de rehabilitació del Casino Borràs, que l’han de convertir en un ampli equipament cultural on s’inclourà la futura biblioteca, que guanyarà espai i presència amb voluntat que s’integri a la xarxa de biblioteques de la Diputació. L’Ajuntament ha aprovat ara el projecte executiu de les obres, que vol iniciar tan aviat com pugui per enllestir-les al llarg del 2022.

Es tracta de la tercera i definitiva actuació que es fa al Casino per completar-ne la rahabilitació, com a mínim a nivell estructural, perquè encara quedarà pendent el mobiliari i els continguts de la biblioteca amb una inversió que es preveuria de cara al 2023. Tanmateix, l’edifici estarà ben acabat i compartimentat, i serà apte per als usos ampliats que tindrà, com a equipament cultural, polivalent i al servei de les entitats del poble. A més, connectarà per dins amb l’Ajuntament, que també s’està acabant de reformar.

La intervenció que es farà ara afectarà la coberta, que s’alçarà, i es farà una actuació a nivell estructural, que permetrà ampliar la superfície útil de l’edifici per dins en connexió amb l’Ajuntament. S’actuarà «pensant en conjunt», apunta l’alcaldessa, Montse Badia, en referència a un complex públic que, a banda de l’Ajuntament, permetrà expandir els usos culturals que ja tenia, i inclourà una biblioteca més àmplia i moderna que la que hi havia i que la que ara hi ha ara al Burés, on es va traslladar com a conseqüència de la redistribució interior que es va haver de fer de l’edifici quan es va esfondrar part de la coberta de l’Ajuntament.

Aquestes obres completaran una primera actuació que ja es va fer al Casino Borràs entre el 2003 i el 2007, quan es va rehabilitar la sala de teatre Joan Capri i la caixa escènica, i es va renovar el pati de butaques; i una segona fase d’obres que es va executar fa tan sols uns mesos. En aquest cas es van concentrar a l’exterior, amb la rehabilitació de la façana de l’edifici. Anteriorment al 2003 s’havien anat fent petites millores, però mai s’havia afrontat una reforma a fons com les que s’han anat fent aquests últims anys, apunta Badia, i explica que el resultat serà un equipament complet al servei del poble i de les entitats i associacions.

De la biblioteca al pati

El projecte de la biblioteca es treballa de forma coordinada amb la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona amb la idea que la de Castellbell s’hi pugui integrar, apunta Badia. En qualsevol cas, es projecta un espai que vagi més enllà de la simple lectura, amb una sala per a audiovisual, àrees polivalents i també una d’infantil.

A banda d’això, el Casino Borràs també ha de ser un equipament al servei de les entitats del poble, com ja ho era fins ara, però millorat, amb més possibilitats d’espai, més polivalent, i pensat per a activitats diverses que hi puguin realitzar «des de la pròpia agrupació teatral, fins a l’associació andalusa, o les escoles...», entre altres, apunta Badia.

Amb aquestes obres que ara es faran «també volem posar en valor el pati del Casino», afegeix l’alcaldessa, amb la idea que «deixi de ser l’espai del darrere» per esdevenir «un lloc endreçat, confortable, visualment agradable i integrat a l’entorn per poder-hi fer activitats».

Aquests treballs són finançats a través del PUOSC i la Xarxa de la Diputació de Barcelona, la qual cosa condiciona el seu inici abans del maig del 2022. De moment, s’ha aprovat el projecte, que ja és a exposició pública, i després caldrà fer-ne l’aprovació definitiva i adjudicar-ne les obres. L’Ajuntament treballa amb la intenció que es puguin enllestir al llarg del 2022, en què ja es podrien posar en servei les sales destinades a activitats culturals i polivalents, i l’únic que quedaria pendent és el mobiliari i el contingut de la biblioteca.

El Casino Borràs és un dels edificis més emblemàtics de Castellbell i el Vilar. Data de l’any 1900, i des del 1922 ha acollit diverses activitats artístiques i lúdiques del municipi. Els treballs de restauració i sanejament que es van dur a terme a la façana a final del 2019 ja en van canviar la imatge exterior perquè va permetre recuperar l’estil original de l’edifici, a banda de solucionar els problemes de despreniments de materials que hi havia hagut des de feia un temps.