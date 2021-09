Un concert amb la formació de versions de rock català 4CAT donarà aquest vespre el tret de sortida a la Festa Major de Gaià, que s’allargarà fins al diumenge.

Per demà, l’Ajuntament i l’Associació Cultural han programat havaneres, a càrrec de Sac i Ganxo, a 2/4 de 8 del vespre, i un concert amb Sant Carlos Club, a les 10. El dia central de la festa serà diumenge i la jornada s’obrirà amb bitlles catalanes i al migdia hi haurà missa cantada per la coral Sant Esteve. A la tarda, es farà animació infantil amb Carles Cuberes i concert amb Jordi Bruch.