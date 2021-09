L’Ajuntament de Súria té sobre la taula un projecte de millora urbana que afectarà la pràctica totalitat del barri de Sant Jaume, en connexió amb el Bari Vell, per desenvolupar en els propers mesos i amb una inversió total de 625.088 euros. De moment s’ha fet l’aprovació inicial, amb algunes modificacions respecte als plantejaments que s’havien previst en un principi, i que ha tingut el suport gairebé unànime, amb només el vot en contra d’un regidor.

La proposta es preveu desenvolupar en quatre fases segons l’àmbit d’actuació, que en total afectarà una àrea de 1.950 m2 dins el barri de Sant Jaume. La proposta inclou actuacions de millora i eixamplament d’un tram del carrer de Sant Sebastià per incrementar la seguretat tant de vehicles com de vianants; renovacions de les xarxes; o la creació de noves zones per a vianants i de zones verdes.

En concret, es destinaran 264.749 euros a la primera fase de les obres, que es preveuen adjudicar aquest any i que se centraran en la urbanització del carrer de Sant Sebastià fins a l’encreuament amb el carrer de Sant Jaume, l’adequació de la plataforma superior de cara al condicionament d’un futur equipament veïnal a la zona, les escales de connexió amb el final sud del carrer de Sant Jaume, i la millora de la rampa existent i del carreró que dona al carrer d’Àngel Guimerà.

La segona fase, valorada en 61.180 euros, preveu la urbanització de la plataforma intermèdia que donarà accés al futur equipament veïnal i l’escala de connexió amb el final sud del carrer de Sant Jaume. La tercera, amb un pressupost de 108.163 euros, inclou la urbanització del carrer de Sant Jaume des d’on s’haurà arribat amb la fase 1 i fins a l’encreuament amb el carrer de Sant Sebastià; i la quarta, urbanitzarà la resta del carrer de Sant Jaume fins a la plaça amb el mateix nom, i des del carrer de la Salut al d’Àngel Guimerà, com també del carreró entre el carrer d’Àngel Guimerà i la plaça de Sant Jaume. El cost és de 190.995 euros.