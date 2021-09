Les comarques de la Catalunya Central tenen 11 residències que presenten casos de covid-19, una xifra que representa l’11,57% dels 95 centres que hi ha a la regió central, segons les dades facilitades pel Departament de Salut, que no informa ni de quins centres són els afectats ni de les comarques on s’ubiquen.

D’una banda, d’aquestes 11 residències afectades, n’hi ha 2 (el 2,1%) que estan en situació vermella, és a dir, amb casos actius de covid-19 i amb el brot en investigació per controlar l’aparició de nous casos. D’altra banda, n’hi ha 9 (el 9,47%) que estan de color taronja, és a dir, presenten casos positius, però el brot es considera controlat i es garanteix una correcta sectorització i aïllament d’espais de la residència.

Per contra, hi ha 84 residències (el 88,4%), la immensa majoria, que són verdes, un color que equival a una presència nul·la del virus.

En l’àmbit de Catalunya, un total de 42 centres residencials de serveis socials tenen avui en dia algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 33 centres de gent gran; 8 centres per a persones amb discapacitat; cap centre de salut mental i un centre d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.

En aquests centres, hi ha 114 persones residents que són casos confirmats de covid (un 0,2% del total). La gran majoria són asimptomàtiques o tenen símptomes lleus de coronavirus. Al llarg de la darrera setmana, hi ha hagut 15 defuncions de residents per covid-19, mentre que hi ha hagut 49 persones residents ingressades a l’hospital de mitjana cada dia.

Respecte a l’activitat d’immunització, el 96,9% de les persones que viuen en centres residencials estan vacunades amb la primera dosi i el 96,1% tenen la pauta completa. Pel que fa als treballadors, el 91,4% ha rebut la primera dosi i el 90,5%, la pauta completa.