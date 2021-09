Súria ha celebrat aquest matí l’Onze de Setembre amb el tradicional acte d’hissada de la senyera al turó de la Torre. El programa d’actes de la Diada Nacional de Catalunya es va iniciar dijous 9 de setembre amb una actuació del Conjunt Nacional Albanès de Macedònia del Nord, dins de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya. La pujada a la Torre s’ha fet a peu o en bicicleta des de la plaça de Sant Joan. Les persones participants han escoltat el manifest, llegit per un representant del grup ciclista Anxovaires, i han cantat Els Segadors.

En el transcurs de l’acte, els Trabucaires del Tro Gros han ballat el Ball de Cascavells i han fet una galejada. L’actuació del Conjunt Nacional Albanès, prevista inicialment a la plaça Major del Poble Vell, va tenir lloc a l’Església del Roser a causa de la inestabilitat meteorològica. Aquesta era la primera vegada que Súria participava en les Jornades Internacionals Folklòriques, un esdeveniment organitzat per l’Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk) i que enguany ha arribat a la 49a edició. Abans de l’actuació es va fer un minut de silenci a causa de la tragèdia viscuda a Macedònia del Nord per l’incendi d’un hospital per a persones afectades per la covid, que va provocar almenys catorze morts a la ciutat de Tetovo.

Entre les persones participants en l’acte de la Torre i en l’actuació de les Jornades Internacionals Folklòriques es trobaven l’alcalde Albert Coberó i altres membres de la corporació municipal. L’organització del programa de l’Onze de Setembre a Súria ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Súria, Trabucaires del Tro Gros i Adifolk, amb la col·laboració de l’ADF Defensors del Bosc i penyes ciclistes de la vila.