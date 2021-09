El Consell Comarcal del Bages ha adjudicat aquest mes de setembre a través de l’àrea d’Educació, un total de 3.078 beques de menjador escolar, el 6% més que l’any passat coincidint amb l’inici de les classes. Els ajuts cobreixen un mínim del 70% del cost del servei de menjador escolar i compten amb un pressupost global de 2,3 milions d’euros.

Del total d’ajuts concedits, 3.008 corresponen al 70% del cost del servei, mentre que 68 cobreixen el servei de manera íntegra. El Consell Comarcal del Bages ha rebut fins al moment un total de 4.175 sol·licituds i durant les pròximes setmanes atendrà les peticions que han estat denegades per manca de documentació i les noves sol·licituds per una segona adjudicació.

Aquest curs el servei de menjador escolar, que gestiona el Consell Comarcal del Bages, es manté als 31 centres d’educació primària, instituts i llars d’infants de la comarca del Bages. La consellera d’Educació del Consell Comarcal del Bages, Sílvia Tardà, destaca “la importància de fer costat a les famílies en un context especialment complicat a conseqüència de la situació de pandèmia” i reitera el compromís per “fomentar el temps de menjador com un espai de lleure clau per al desenvolupament dels infants”.