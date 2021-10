Els veïns de Cabrianes han viscut aquest dimarts una tarda de celebració amb la inauguració i reobertura del pont d’accés sobre el Llobregat. No només perquè recuperen la que és la connexió ràpida i directa amb la C-16 a través del polígon Illa Sud després de 14 mesos d’obres que els ha obligat a fer un llarg recorregut alternatiu, sinó perquè del que ara disposen és d’un viaducte que dobla en amplada l’estructura anterior a la remodelació. Ara, Cabrianes posa punt final a un espai que era un embut i els veïns veuen que s’ha fet realitat el que era una reivindicació històrica d’aquest nucli sallentí. La inauguració l’han encapçalada el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, juntament amb l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. Després de l’acte d’estrena, el nou pont ampliat ja es reobria al pas de vehicle. Els gegants i els alumnes de l'escola de Cabrianes tampoc s'han perdut la reobertura.

Ribalta posava en relleu just abans de l’estrena que «el pont és una infraestructura clau per entendre el nostre poble i per al seu desenvolupament. Esperem que sigui un gran avenç per als nostres veïns, i un factor que ajudi a fer créixer les empreses del polígon».

Per la seva part, Isidre Gavín afirmava que aquest era «un dia de festa», perquè «no només esteu contents els veïns de Cabrianes, sinó també tots els que formem part d’una administració pública que ha participat d’aquest projecte, per la satisfacció de veure que hem fet realitat una infraestructura que millora la vida de la gent». En aquest sentit, hi afegia que el projecte havia suposat una inversió de 3,5 milions d’euros, «i dota Cabrianes d’un pont que esperem que contribueixi també a fer que les empreses tinguin millors condicions, i que per tant ajudi a millorar l’economia del territori obrint noves perspectives».

La remodelació del viaducte s'ha completat després d’un llarg periple, que va començar primer amb una fase d’obres externes que encara no van afectar el trànsit, però que va obligar a fer-ne un tancament total des de principi d’agost de l’any passat.

Una actuació necessària

El pont anterior a la remodelació era un coll d’ampolla, que obligava a la circulació d’un sol vehicle si un d’ells era de gran tonatge. Amb el projecte que s’hi ha executat, Cabrianes disposa des d’ara d’una infraestructura amb el doble d’amplada, ja que dels 6 metres que tenia s’ha passat a 12, per acabar configurant una calçada de dos carrils i una vorera per al pas de vianants i també de ciclistes. A més de l'eixamplament de l'estructura, les obres han inclòs una rehabilitació integral del pont, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen.

En total, l'obra ha abastat uns 300 metres de longitud de la carretera B-430, que, en aquest àmbit, té un trànsit d'uns 7.200 vehicles diaris.

La solució tècnica que s’ha adoptat per a aquesta reforma ha consistit en l'eixamplament de l’original mantenint l'estètica del pont en arc antic, i afegint-hi un arc central per aportar més resistència per a l'increment de càrregues que suposa l'ampliació, sense modificar l'aspecte i configuració estructural longitudinal del viaducte i sense interferir en la llera del riu.

Aquesta opció permet conservar l'estructura original, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.

Després de la seva reconstrucció, acabada la guerra civil, el pont ja tenia una vorera per als vianants, que els vehicles trepitjaven per poder passar alhora en cada sentit de la circulació. Ja aquest segle, per tal d'evitar l'encreuament, es va instal·lar un semàfor que hi donés pas alternatiu, però va ser objecte de bretolades i sabotatges, i es va acabar traient.

Finalment, es va optar per posar unes baranes que separessin les voreres de la calçada, i donar preferència de pas amb l'actual senyalització vertical.