La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) va aconseguir, ahir al matí, aturar fins al 29 de novembre el desnonament d’una família de Sant Joan de Vilatorrada que havia de marxar de casa perquè la propietat, una societat de Barcelona, no els ha renovat el contracte perquè vol apujar el preu del lloguer. Una trentena d’activistes de la plataforma es van concentrar davant del domicili dels afectats i van evitar els fessin fora del seu domicili.

Els afectats són Yolanda Rodríguez, el seu germà i els seus pares, que són pensionistes i viuen en un pis del número 60 del carrer Major de Sant Joan des de fa 10 anys. Quan va morir l’antic propietari, l’habitatge va passar a mans d’un gran tenidor, una societat de Barcelona que, segons la PAHC, els volia doblar el lloguer i no els ha renovat el contracte que tenien. La família, que actualment no disposa de cap altre ingrés que la pensió del pare, no ha tingut opció d’accedir a un habitatge i ahir al matí els havien de fer fora de casa. Finalment, l’acció de la PAHC va aconseguir posposar el desnonament fins al 29 de novembre i ara la família ha entrat a la mesa d’emergència dels Serveis Socials del municipi per trobar un nou habitatge abans no arribi la nova data del desnonament.

Yolanda Rodríguez lamentava ahir que «els nous propietaris no han volgut dialogar, ni fer-nos un nou contracte». Mentrestant ells han continuat pagant i creu que «s’ha comès una il·legalitat perquè no es pot cobrar lloguer a la gent i tenir-los sense contracte». Explica que l’únic contacte que han tingut amb l’actual propietat del pis ha estat a través d’una immobiliària que els ha dit que el propietari vol que marxin.

10 casos des del setembre

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC) alerta de l’augment de desnonaments que hi ha a la comarca. Des del setembre fins ara, la PAHC ha aconseguit aturar un total de 10 desnonaments i els han arribat 45 casos nous, 12 dels quals relacionats amb la pujada del lloguer.

Aquests nous casos s’han sumat a tots el que ja gestionen des del col·lectiu, que n’està tractant una mitjana d’uns 25 cada setmana. L’entitat assegura que ha notat un augment de casos a Sant Joan de Vilatorrada d’on eren 2 dels 10 desnonaments que han aconseguit aturar recentment.