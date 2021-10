Les institucions del Bages i del país han donat suport al Geoparc de la Catalunya Central durant el procés de revàlida del segell Unesco, que ha implicat que dos avaluadors d’aquest organisme visitessin el territori per valorar si es continuen complint els requisits per formar part de la xarxa de Geoparcs Mundials Unesco. Aquest suport institucional va fer-se visible en el transcurs d’un sopar que va tenir lloc durant la visita dels avaluadors, i que va comptar amb la presència de la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà.

Vilagrà és una gran coneixedora del projecte del Geoparc de la Catalunya Central ja que en va ser la gerent durant la seva etapa professional al Consell Comarcal del Bages. Vilagrà va poder reunir-se amb els representants de la Unesco Nikolas Zouros i Egidio Calabrese, el president del Geoparc Agustí Comas, i el seu director científic Ferran Climent, i va acompanyar-los durant la visita que van fer a la Fundació Alícia per conèixer la tasca que s’hi porta a terme en l’àmbit de la innovació alimentària, la promoció d’hàbits saludables i la recerca sobre el patrimoni culinari local.

A continuació va tenir lloc un sopar institucional a les instal·lacions de Sant Benet de Bages, en el qual hi van participar també representants de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, com a població amfitriona de l’acte. També hi eren presents els patrons del Geoparc i entitats representatives del territori com la DO Pla de Bages.