Castellnou de Bages ha reconvertit un descampat en un aparcament. Es tracta de la nova plaça U d’Octubre, un espai que cohesiona i ordena la zona de serveis que hi ha actualment (escola, piscina, centre cívic, Saiar, camp de futbol i parc infantil) i les futures inversions definides al Pla estratègic municipal.

La inauguració d’aquesta nova àrea a l’entorn de la zona d’equipaments es va fer ahir al matí amb la presència de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. Davant d’una quarantena d’assistents, la santpedorenca es va mostrar satisfeta de ser al municipi veí per inaugurar un espai «molt important, que fa de nexe per a diferents equipaments».

Laurà Vilagrà va destacar que el projecte de Castellnou «és un dels primers d’envergadura de la convocatòria PUOSC 2020 que inaugurem». Va reivindicar que aquests ajuts «són una eina molt potent, un dels programes de referència per al món local, ja que les administracions més petites no podrien assumir inversions grans com aquesta». El projecte ha tingut un cost de més 400.000 euros, que l’Ajuntament de Castellnou de Bages ha pogut tirar endavant gràcies a la subvenció de la Generalitat.

Vilagrà va tancar la intervenció referint-se al nom del nou espai d’aparcament, plaça U d’Octubre, com a homenatge al referèndum del 2017. «L’1-O és ja molt més que una data històrica, és tot un símbol per al país, també a Castellnou».

La consellera va trepitjar el nou aparcament, amb vial de serveis i zona per a vianants, acompanyada de l’alcalde de Castellnou, Domènec Òrrit, que està convençut que el nou espai «permetrà afrontar el futur amb garanties». Va posar èmfasi en el creixement progressiu de Castellnou de Bages, amb prop de 1.500 habitants: «El municipi està fent un canvi, de ser residencial a ser poble de referència, gràcies a l’escola i a altres equipaments». Es va referir a la nova plaça com una zona «que va més enllà dels aparcaments, és un espai troncal que uneix els equipaments existents i dibuixa els que construirem en un futur als terrenys del costat».

El nou aparcament té una vuitantena de places, i tot l’àmbit d’actuació té una superfície d’uns 6.000 metres quadrats.