La sisena edició de la Fira de la Torrada torna enguany a Sant Salvador de Guardiola per Tots Sants. La fira se celebrarà el pròxim 1 de novembre al municipi bagenc amb un programa totalment renovat. Diferents espais de la població seran l'escenari d'una quinzena de propostes en què hi participaran més de 30 artesans.

En primer lloc trobem el Mercat de Pagès, una zona comercial i tradicional amb parades d’artesans vinguts d’arreu de la comarca. Darrere del Pavelló Municipal d’Esports, hi haurà instal·lada la Farga de Guardiola, un espai de trobada de l’Associació de Forjadors de Catalunya (AFOC), el qual mostraran l’art de la forja i el ferro, aquest espai es complementarà amb tres artesans on ensenyaran a fer espelmes, l’art de la fosa de metalls i com bufar el vidre. En aquesta edició s’ha incorporat un nou espai que és la Taverna dels Torrats, situada a l’Avinguda Generalitat constarà d’un espai amb bar, on hi haurà diverses actuacions. Cal destacar el concert vermut a càrrec del vallesà Carles Belda, la preestrena del nou espectacle de la companyia Fadunito i el concert de presentació del nou disc del grup de folk vallenc Fenya Rai. En aquest espai també hi haurà la Rifa de Tots Sants, un sorteig d’una panera plena de productes locals i de tardor on hi podrà participar tothom que hagi fet una compra superior de 5 € al llarg del dia al Mercat de Pagès.

També hi haurà l’espai Plaça del Foc, situada al pàrquing de l’antic Ajuntament, que comptarà amb diverses fogueres, i dos personatges ben curioses, la Castanyera i la Trementinaire, on si us hi apropeu us obsequiaran amb una bona rondalla i alguna sorpresa. En aquest espai, a les 9.00 h del matí també s’hi farà l’esmorzar de Torrada a càrrec de la nova entitat local Bruixes de Guardiola.

A més, comptarem amb una nova edició del Festival Test. Un conjunt de tres espectacles de 20 minuts de durada en espais reduïts i no convencionals. Les entrades del festival són gratuïtes, però cal una reserva prèvia enviant un correu electrònic a ssg.cultura@santsalvadordeguardiola.cat.

Finalment, l’edició d’enguany tancarà amb una actuació estàtica a la Pista del Pavelló Municipal d’Esports, que anirà a càrrec de la colla veïna Bous de Foc de Santpedor, que realitzaran una carretillada com a colofó de la Fira.

La programació de la jornada es pot consultar a través de la web de l'Ajuntament o la pàgina creada amb tota la informació de la Fira a través de www.firadelatorrada.cat.