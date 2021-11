Formatges Muntanyola, que la fundació AMPANS elabora a la Finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola, han estat premiats, de nou, als World Cheese Awards 2021. Més de 4.000 formatges dels cinc continents han competit en aquesta edició dels premis celebrada aquest novembre a Oviedo, Astúries.

No és la primera vegada que Formatges Muntanyola són reconeguts als World Cheese Awards (WCA), ja que han obtingut medalles d'or, plata i bronze en 5 edicions anteriors. Enguany, el Garrotxa, un semicurat de cabra, ha estat guardonat amb la medalla de bronze, i es manté entre els millors del món, repetint aquest reconeixement que ja ha obtingut en els certàmens 2018 i 2019.

El Garrotxa de Formatges Muntanyola està elaborat de forma artesanal amb llet pasteuritzada de cabra del propi ramat de la finca. És de maduració llarga i lenta, amb aroma de llet fresca i una textura cremosa i sabor suau i agradable.

Formatges Muntanyola va començar amb una plantilla amb el 50% de persones en situació de discapacitat, i ara ja és majoritària. Dotze llocs de treball que es completen amb l'equip que es cuida de la granja de cabres i la finca on s'elaboren els formatges, Urpina, a Sant Salvador de Guardiola. El manteniment d'aquests premis, reconeixen la qualitat i la forma de treballar de Formatges Muntanyola que té encara un tret més que la diferencia i és que les seves instal·lacions li permeten treballar amb 4 varietats de llet, malgrat la complexitat que això representa; cabra, vaca, búfala i ovella. Amb 14 referències al mercat, ven a tot Catalunya, en algunes zones de l'estat i exporta a la Unió Europea i als Estats units.

El World Cheese Awards és el concurs internacional de formatges més reconegut del continent. Organitzat per The Guild of Fine Food, els WCA han reunit des de fa més de tres dècades a professionals dedicats al formatge.