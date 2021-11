Els centres educatius de la Regió Central mantenen encara, tret de comptades excepcions, un nivell baix d’incidència de la covid, tot i que, com el context general, registra un lleuger repunt en relació amb l’inici de mes, quan es va produir un índex zero de grups confinats. Ara bé, també cal tenir present que els nous criteris de confinament de les aules, molt menys estrictes que en el curs passat, fan que el nombre de grups en quarantena es mantingui molt baix, però que contrasti amb el nombre de persones que sí que s’han de quedar a casa (de diferents aules) i els positius registrats els darrers dies. Un contrast que on és més significatiu és al Bages i l’Anoia, tot i que es mantenen encara dins de paràmetres que es poden considerar baixos. Les dades en el tancament de la desena setmana de curs ens diuen que només hi ha 9 grups confinats a la Regió Central, repartits entre tan sols dues comarques (4 al Bages i 5 a Osona) i que aquests sumen un total de 265 persones confinades. Si mirem tota l’àrea d’influència de Regió7, només el Bages té grups escolars en quarantena i la resta (Moianès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Anoia, i Baix Llobregat Nord) estan a zero. Cal recordar que, igualment com la resta de comarques de casa nostra, les dues primeres setmanes d’aquest novembre al Bages també s’havien tancat amb zero grups en quarantena. Per tant, el repunt, tot i que lleuger, hi és.

El matís que cal introduir, i que situa les xifres en nivells una mica més alts, és que ara, quan apareix un positiu, els alumnes que estan vacunats amb la pauta completa no ha de fer quarantena si es fan un test farmacèutic i surt negatiu. Per tant, als centres hi ha positius per covid i hi ha alumnes en quarantena, tot i que no consten com a grups complets confinats, perquè una part important de l’aula afectada pot seguir acudint presencialment al centre si es donen els requisits esmentats. Aquest fet dona una situació lleugerament distorsionada, que en el tancament d’aquesta última setmana ha estat més evident al Bages i l’Anoia.

En el primer cas, com dèiem, hi constaven 4 grups confinats, els quals sumaven un total de 140 persones en quarantena. Però si mirem també tots els altres centres educatius on no hi consta cap aula confinada, veiem que hi havia un total de 375 persones que havien de romandre a casa i que, d’aquestes, 154 havien estat confirmades com a positius de covid en els últims 10 dies. L’exemple més clar és el cas de l’escola Valldaura, on en tancar la setmana no hi havia cap grup complet confinat, però tenia 76 persones en quarantena i 17 positius en 10 dies.

El cas de l’Anoia encara és més notori, ja que d’entrada no hi constava cap grup confinat en el tancament de la setmana, però en canvi en el conjunt de centres hi havia 277 persones confinades i 53 positius en els darrers deu dies.