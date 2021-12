Retrats a mida real de persones que conviuen amb trastorns mentals i alumnes de secundària de l'Institut Escola Barnola llueixen sobre un mur de 40 metres de llarg de la carretera de Prats d'Avinyó. L'acció participativa, organitzada per la Fundació Setba, s'ha dut a terme aquest diumenge al matí en el marc dels actes de La Marató de TV3 i ha comptat amb entitats de salut mental, alumnes del centre educatiu i entitats del poble.

L’acció, sota el nom de «Posem cara a la salut mental» ha consistit en l’enganxada de retrats a mida real del fotògraf manresà Oriol Segon Torra de persones que conviuen amb trastorns mentals i que han participat en el projecte «Natura és Cultura» de la Fundació Setba, que consisteix en una intervenció artística en l'entorn natural, adreçada a persones que conviuen amb trastorns mentals que, en el cas d'Avinyó, té lloc al bosc de la Torre dels Soldats.

La iniciativa, que també s'ha dut a terme a Argentona, té per objectiu contribuir en el combat contra l’estigma de la salut mental i ha comptat amb la col·laboració dels centres de salut mental ITA Salud Mental, el projecte Mosaic de la Fundació Althaia, el Servei de Rehabilitació comunitària Sant Andreu de la Fundació Vidal i Barraquer i el centre de salut mental i addiccions de l’Hospital de Mataró. A més de l’empresa HP, qui s’han encarregat de dur a terme les impressions.

Per contribuir en la recaptació de fons per La Marató de TV3, la Fundació Setba també ha posat a la venda a la seva pàgina web les llesques artístiques elaborades durant el projecte «Natura és cultura». Tots els diners recaptats aniran íntegrament per La Marató de TV3.

«Natura és Cultura», impulsat pe la Fundació Setba, és un projecte que està dirigit per l'artista Quim Moya i proporciona a les entitats de salut mental seleccionades un respir d'una setmana a la natura a la residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó. La Fundació Setba és una entitat privada sense ànim de lucre que centra la seva activitat a generar espais d’inclusió social a través de la cultura i idea projectes artístics adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social.