El Govern i Ferrocarrils de la Generalitat van signar ahir formalment el nou contracte programa (pla econòmic) per al període 2022-2026, que suposarà el desenvolupament en aquest període de quatre anys de diferents millores en l’àmbit ferroviari que afecten el Bages i l’Anoia. Són quatre els projectes principals que tindran una incidència, més o menys directa, en aquestes dues comarques.

D’una banda, la connexió, a Barcelona, de la línia Llobregat-Anoia (que és la que té les seves capçaleres a Manresa i Igualada) amb la del Vallès. Això serà possible gràcies al perllongament de la línia que, provinent de la Catalunya Central, ara acaba amb una estació finalista a la plaça d’Espanya de Barcelona. Mitjançant un nou túnel entre Plaça Espanya i Gràcia que acabarà connectant les dues línies i que, per tant, aproparà més l’usuari del Bages i l’Anoia al centre de la capital catalana. Ara se n’està acabant el projecte constructiu i es preveu que entri en servei entre el 2026 i el 2027.

D’altra banda, en aquesta mateixa línia Llobregat-Anoia, Ferrocarrils es compromet a fer una millora dels serveis en el transport de viatgers, tot i que sense més concreció, que segons la companyia permetrà guanyar 25 milions de viatges l’any. Aquesta millora és la que inclou l’ambiciós projecte d’integració de la trama urbana de la línia a Manresa i també a Igualada. Recordem que, en el cas de la capital del Bages, aquest és un projecte que preveu una inversió d’entre 40 i 60 milions d’euros i que preveu fer passar sota terra la línia entre les estacions de Manresa Alta i Manresa Baixador, és a dir, entre la carretera de Santpedor i el carrer d’Aragó. En aquest punt s’enderrocarà el Baixador i a partir d’aquí es decidirà si el traçat soterrat transcorre pel carrer de Carrasco i Formiguera (entre l’institut Lluís de Peguera i l’ambulatori) fins a la plaça de la Font de les Oques, on anirà la nova estació subterrània que rellevarà el Baixador, o si circula per sota d’un tros de la plaça de Simeó Selga i d’un pati del Peguera fins a la plaça Espanya i es fa en aquest indret l’estació soterrada.

El tercer projecte que es preveu dur a terme dins d’aquest marc econòmic i que afecta la Catalunya Central és la gestió per part de Ferrocarrils, a partir del 2024, de la línia Lleida-Manresa, ara a mans de Renfe. En aquest cas, el pla dissenyat preveu la contractació i el manteniment integral de nous trens per valor de 65 milions d’euros. Es volen duplicar freqüències de Lleida a Cervera i passar de les 6 actuals a 12. Fins a Manresa es passarà de 3 a 5 freqüències. Per això es compraran quatre trens i també es construirà una central operativa on es farà la gestió i manteniment tant dels dispositius d’aquesta línia com dels dos que té la de la Pobla i d’un tercer que s’ha encarregat per deixar-lo de reserva. Així, es vol transformar la línia R12 en dues línies contínues que passaran a dir-se RL3 Lleida-Cervera i RL4 Lleida-Manresa. Cal recordar que aquesta línia inclou, a banda de la de Manresa, les estacions de Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Calaf.

En l’àmbit de les mercaderies, dins d’aquest contracte programa es preveu la incorporació aquest any vinent mateix de 5 noves locomotores híbrides, que podrien circular per la línia que fa el transport de la potassa des de les mines del Bages cap al port.