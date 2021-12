Un nou comboi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s’incorpora a les eines de promoció turística del Bages. El tren, que ha estat retolat amb imatges de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages i de Manresa 2022, circula des de mitjans de novembre per la línia Barcelona-Vallès de FGC. Aquest tren se suma al que ja funciona per la línia Llobregat-Anoia fent promoció dels atractius turístics vinculats al territori del Geoparc de la Catalunya Central. Es tracta d’una acció de comunicació molt potent, ja que aquest mitjà de transport és utilitzat diàriament per milers de persones.

Aquesta nova campanya posa en valor dos dels grans atractius turístics de la comarca. D’una banda Manresa 2022 i el Camí Ignasià, una proposta que combina cultura, patrimoni, espiritualitat i natura i que tindrà el seu punt àlgid l’any vinent amb un ampli programa d’activitats per commemorar els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a la ciutat. De l’altra, la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages és una proposta d’enoturisme cultural basada en els cellers, les vinyes i els vins del territori, però també en tot el patrimoni que els envolta: construccions de pedra seca, atractius com Cardona, Manresa o el monestir de Sant Benet, el paisatge de la muntanya de Montserrat, la geologia del Geoparc de la Catalunya Central, etc. La campanya a FGC adreça el públic tant als portals web des d’on poden informar-se de la destinació, conèixer propostes per fer i contr actar activitats. A més de la retolació externa dels trens, també es disposa d’espais publicitaris a l’interior dels vagons. La iniciativa és fruit d’un conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat i el Consell Comarcal del Bages, amb l’objectiu de tirar endavant accions conjuntes de comunicació i promoció del territori. La campanya ha estat dissenyada pel Consell Comarcal del Bages i produïda i instal·lada per FGC i té el suport de la Diputació de Barcelona. Està previst que sigui visible durant tot l’hivern i primavera del 2022, amb possibilitats de perllongar-la en el temps. La campanya pretén captar públic de proximitat i està especialment enfocada en l’àmbit metropolità. A més, com que els trens també circulen per Barcelona ciutat, té capacitat per arribar als turistes estrangers que visiten la capital.