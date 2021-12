El peatge de l’autopista Terrassa-Manresa, un dels pocs que des d’aquest any queda actiu a Catalunya, experimentarà un augment considerable a partir de demà, primer dia del 2022, com a conseqüència de la revisió anual de preus que aprova la Generalitat en tancar l’any. Després que l’any passat hi hagués una lleugeríssima rebaixa (després de cinc exercicis seguits d’augments), en aquest canvi d’any es compensa amb escreix a l’alça, de manera que la tarifa principal de l’autopista C-16 al seu pas pel Bages tornarà a superar, clarament, els 8 euros.

La conselleria de Territori utilitza històricament per a aquesta actualització la variació de l’IPC d’octubre, que en aquest cas ha estat del 5,4%, el que es tradueix en una important incidència a l’alça en la renovació de tarifes. Tanmateix, fonts del departament han posat en relleu que, segons informació de l’INE, l’IPC avançat de desembre ha estat del 6,7%, per la qual cosa si s’agafés aquest com a referència l’increment encara seria superior.

Il·lustrant aquesta pàgina poden veure el quadre dels nous preus per al 2022 dels peatges que hi ha situats a les comarques de la Catalunya Central o en la seva connexió amb l’àrea metropolitana, tots ells a la C-16.

En el cas de l’autopista San Cugat-Terrassa-Manresa, com poden veure, arrel de les diferents modalitats de descomptes generals que s’han anat introduint al llarg dels anys hi ha més d’una trentena de tarifes diferents (que queden perfectament detallades en el quadre adjunt) que depenen, no només del tipus de vehicle que s’utilitza i de la barrera per on es passa, sinó també del dia de la setmana, de la franja horària o de la direcció cap a on se circula.

Com a referència per veure la variació a l’alça en la nova actualització de preus agafarem la que es pot considerar la tarifa general, que és la que hi ha establerta al peatge central (anomenat troncal) de Sant Vicenç/Castellbell per a un vehicle de categoria 2, que és la que inclou els cotxes. En aquest cas, el preu que ha pagat aquest any un conductor que no pogués accedir a cap descompte per passar per aquesta barrera central ha estat de 7,96 euros, una tarifa que a partir de demà passa a ser 43 cèntims més cara per situar-se en 8,39 euros. És a dir, aquest és el preu que pagaran tots els usuaris que utilitzin aquesta barrera troncal els dissabtes, diumenges i festius, però també la resta de dies tots aquells que no disposin de Teletac (o d’un dispositiu homologat de pagament en moviment), ja que cal recordar que aquest és un requisit imprescindible per poder accedir a tots els descomptes que s’hi apliquen.

Els que sí que en tinguin i passin per aquesta barrera troncal, de dilluns a divendres (no festius) pagaran 4,80 euros en les franges d’hores vall (fins avui eren 4,47) i 2,40 en les franges d’hores punta, que és quan s’apliquen més bonificacions.

Igualment, cal posar també recordar que si el que s’utilitza per accedir a aquesta autopista és la barrera lateral del peatge de Sant Vicenç/Castellbell i se circula cap al nord o a l’inrevés (el que s’identifica com a ronda de Manresa), l’ús d’aquesta via és gratuït de dilluns a divendres no festiu, a qualsevol hora, sempre i quan, també, es disposi de teletac. Els caps de setmana i dies festius (per tant, sense descomptes), el pas per aquesta barrera lateral tindrà ara un preu de 4,21 euros (fins avui era de 4 euros justos).

Un túnel a preu d’or

Pel que fa al túnel del Cadí, les xifres són molts més simples, ja que no hi ha opcions de descompte ni variacions segons els dies, i es limiten a les categories dels vehicles (a més, ja fa uns anys es va eliminar l’opció, una mica més econòmica, d’anada i tornada). Així, la tarifa per a un turisme per cada pas per aquest peatge de la C-16 que connecta el Berguedà i la Cerdanya serà a partir d’aquest dissabte 1 de gener de 12,64 euros, 64 cèntims més car que fins ara. A les furgonetes de gamma superior o vehicles amb remolc els costarà el túnel 27,60 euros; als vehicles de granb tonatge, 33,10 euros; i als ciclomotors, 10,19 euros.

Un peatge que caducava

Els peatges de la C-16, que afecten de ple les comarques de l’àrea d’influència de Regió7, són dels pocs que queden vigents a Catalunya, després que el 31 d’agost passat van finalitzar les concessions de cinc trams d’autopista que passen per Catalunya. Tres d’ells de titularitat estatal: dos a l’AP-7 (entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol) i un a l’AP-2 (entre Saragossa i el Vendrell). Els altres dos trams corresponien a la C-32 (entre Montgat i Palafolls) i la C-33 (entre Barcelona i Granollers), vies que són competència de la Generalitat. Aquestes s’afegien al tram de l’AP-7 entre Salou i Alacant, la concessió del qual va vèncer el 31 de desembre del 2019.

A banda dels peatges de l’àrea central, a Catalunya queden actualment com a barreres de pagament el Túnel de Vallvidrera (que també forma part de la C-16) i la C-32 (Castelldefels-Sitges-El Vendrell).

A més, es dona la circumstància que avui hauria finalitzat la concessió de l’autopista Terrassa-Manresa, i per tant s’hauria alliberat el peatge, si s’hagués complert el contracte inicial, que s’establia per 35 anys, comptant des del decret de concessió, que era del 1986. El 1993, Pujol i l’aleshores conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Josep Maria Cullell, van signar un decret en què sobre la base d’«un desequilibri en alguns aspectes de la concessió» es van millorar les condicions per a l’empresa. S’admetia que la intensitat de trànsit «no ha assolit els valors inicialment previstos» i s’anunciava l’aplicació d’uns descomptes que anaven a càrrec del govern. Això va suposar una ampliació de capital i allargar 15 anys l’explotació de l’autopista, fins al 2036.