Ses Majestats, amb la Banda i musicant, van tornar a protagonitzar ahir una cavalcada itinerant des de la Coromina fins a Cardona, però amb un recorregut variat que per primer cop arribava al carrer de la Pietat i el barri Nou, tot i que, per seguretat, va haver de suprimir algunes parades com l’adoració a la Coromina, la rebuda d’Erodes o la de la parròquia de Cardona. Va culminar amb la salutació des del balcó de l’Ajuntament, que va posar el colofó a la nit màgica.