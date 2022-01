Sant Vicenç de Castellet dona avui el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern, amb un programa d’actes adaptat a la situació de pandèmia per la covid. Des d’avui fins diumenge es faran una dotzena d’actes pensats perquè en gaudeixi públic de totes les edats, segons remarca el regidor de Cultura, Jordi Palma: «es fan propostes per a petits, joves i grans, però sobretot és una festa amb un accent molt familiar».

Una sessió de l’hora del conte amb El llop cantaire dels tres porquets i la caputxeta vermella, i la inauguració de l’exposició Hi havia una vegada... són les activitats que es faran aquesta tarda. I a la nit, concert jove a càrrec de Dalton Bang. L’actuació es farà a la sala de Cal Soler, amb el públic assegut i amb un aforament del 70% (la capacitat de l’espai és d’un miler de persones).

Demà, dissabte, després de la missa de festa major del matí en honor al patró, Sant Vicenç, es pronunciarà el pregó institucional. Anirà a càrrec la santvicentina Tamara Garcia de la Calle, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Serà un pregó «interessant» i «ens fa especial il·lusió que el pugui fer ella», diu Jordi Palma, «tenint en compte que la seguretat està a l’ordre del dia, i ens podrà aportar la serva experiència professional», apunta.

A la tarda, a part d’audició de sardanes, hi haurà un dels actes potents: el correfoc infantil, que recrearà La Llegenda de Castellet. Per complir amb les mesures anticovid, el públic no podrà participar activament del correfoc. Jordi Palma explica que «serà una mostra de foc, on els assistents seran espectadors i no hi prendran part».

A la nit, el Mag Lari combinarà màgia i humor en un espectacle ple de sorpreses i emoció.

Diumenge al migdia s’inaugurarà el mural de la façana de Tèxtil Montserrat, obra de l’il·lustrador Valentí Gubianas. I es farà una matinal de cultura popular amb una mostra on hi participaran entitats com l’esbart, els geganters o la Casa d’Andalusia, entre d’altres.

A la tarda, els infants podran gaudir de Taulell Festiu, de la companyia de Parranda. I per tancar la festa major, concert amb l’Orquestra Venus. (Vegeu actes i horaris a la pàgina següent o al web svc.cat).

El regidor Jordi Palma fa una crida a la participació: «Tot i estar marcada encara per la pandèmia, hem organitzat la festa amb molta il·lusió i esperem que la gent respongui». Posa èmfasi en què la cultura és segura: «No volem deixar de programar cultura, perquè és necessària. Sempre, això sí, complint les mesures de seguretat sanitàries. I demanem que la ciutadania sigui responsable».