L’Ajuntament d’Artés ha convocat un concurs per a la creació d’un logotip representatiu per a la Festa de la Verema del Bages. Per participar-hi cal tenir més de 16 anys i presentar un sol disseny original i inèdit. El logotip ha de ser representatiu de l’esdeveniment i, per extensió, de la cultura vitivinícola del territori.

El disseny es pot elaborar en qualsevol tècnica, però ha de tenir possibilitats de reproducció en qualsevol suport, sigui digital o material. Les bases completes es poden consultar al web de l’Ajuntament, i s’atorgarà un únic premi dotat amb 450 euros. La Festa de la Verema del Bages se celebra anualment al municipi el primer cap de setmana d’octubre amb la participació de tots els cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages, i esdevé un autèntic homenatge a la cultura de la vinya del vi.