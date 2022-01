El bisbe balsarenyenc Pere Casaldàliga ha estat distingit aquest dijous la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de la Ciutat de Barcelona a títol pòstum, en un acte celebrat al Saló de Cent. D’aquesta manera, l’Ajuntament de la capital catalana ha donat compliment a l’acord aprovat per unanimitat el març de l’any d’atorgar aquesta distinció, que al mateix temps també ha concedit a Manel Pousa, més conegut com el Pare Manel, com a icones que van ser de l’activisme i la justícia social fins a la seva mort, que en tots dos casos es va produir el 2020.

L’acte l’ha obert Albert Batlle, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, que ha destacat que la medalla feia reconeixement a «dues persones bones en el més ampli sentit de la paraula, que han deixat una profunda empremta en tots nosaltres i que s’han convertit en dos referents ètics. Homenatgem dues persones que van lliure l'un lluny de l'altre, els separava milers de quilòmetres, però els unia uns ideals. El d'estar a costat dels més vulnerables a la selva amazònica o aquí al costat de casa». En aquest sentit, hi afegia que «van viure amb la voluntat ferma de denunciar i remoure les injustícies que generaven pobresa i marginació». I que el seu dia a dia va ser el de «treballar per la dignitat de les persones i es van rebel·lar contra la desigualtat. Plantant cara als poderosos, no van abaixar mai el cap i no van mirar cap a una altra banda. És el seu gran valor.

I la seva espiritualitat i la seva fe va ser el motor de la seva tasca social. Eren dues persones valentes. Ser valent no és no tenir por, sinó persones capaces d’alçar la veu i denunciar, tot i tenir por».

També hi ha intervingut el periodista Francesc Escribano, que ha fet una glossa de la figura de Casaldàliga i de la seva tasca amb el suport de la projecció d’imatges, algunes de les quals va enregistrar ell mateix a São Félix do Araguaia l’estiu de 1998. Ha recordat que va ser un home perseguit i amenaçat «per a qui eren més important les seves causes, les causes per les quals lluitava, que la seva vida», però que d’ell en destacava que «militava en l’esperança».

La medalla l’ha recollit Glòria Casaldàliga, neboda del bisbe Pere, de mans d’Albert Batlle. En nom de la família i de la Fundació Pere Casaldàliga ha destacat que la medalla era un premi «a les seves causes, a la lluita en favor dels indígenes, dels sense terra». També ha expressat que Casaldàliga estaria content de rebre el premi juntament amb el pare Manel, i que si no hagués marxat al Brasil «segur que hauria estat treballant colze amb colze amb ell en una ciutat que del que ja en va conèixer els més desafavorits». També ha demanat que el reconeixement serveixi per «mantenir la lluita per assolir un món més just».

La Medalla d’Or al Mèrit Cívic de la Ciutat de Barcelona a títol pòstum li ha estat concedida en reconeixement «al seu combat permanent contra els abusos de poder i l’explotació» i el seu «ferm compromís a favor de la justícia social, de la igualtat i de la dignitat dels pobles indígenes», segons s’exposava en l’acord de ple aprovat el passat mes de març. D’altra banda, la medalla a Manel Pousa es va aprovar per reconèixer «el seu compromís solidari» i l’activisme social en favor de les persones en situació de vulnerabilitat, «en especial la infància en risc i les persones privades de llibertat». Tots els grups municipals del consistori barceloní van coincidir a destacar en l’aprovació de la concessió de la medalla la dilatada trajectòria tant de Pere Casaldàliga com del Pare Manel, i es va posar en valor la seva defensa de la justícia social al costat dels més vulnerables.

El religiós i bisbe emèrit Pere Casaldàliga va morir el mes d’agost del 2020 als 92 anys. Nascut el 1928 a Balsareny, residia al Brasil des del 1968, on va fundar una missió claretiana a l’estat de Mato Grosso i es va convertir en un dels màxims exponents de la Teologia de l’Alliberament i de la lluita per les desigualtats al Brasil fins al punt d’arribar estar amenaçat de mort en més d’una ocasió. L’any 2006 va rebre el Premi Internacional de Catalunya de mans de l’aleshores president, Pasqual Maragall.