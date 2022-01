Familiars i amics dels veïns i veïnes víctimes de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial disposaran a Sant Fruitós d’un punt de trobada per al record. Aquest nou espai estarà ubicat als jardins de la plaça de la Vila, just darrere de l’Ajuntament, i s’inaugurarà demà al migdia. El presidirà una escultura batejada amb el nom de Memòria, obra de l’artista santfruitosenca Neus Serra, juntament amb dues llambordes Stolpersteine que es col·locaran en el mateix punt. Aquestes llambordes, impulsades per l’artista alemany Gunter Demnig, homenatgen totes les víctimes deportades a camps de concentració nazis.

A Sant Fruitós se’n col·locaran dues en record d’Antonio Escalé Claramunt i Artur Cura Bosch, que van morir al camp de Mauthausen els anys 1941 i 1942, respectivament.