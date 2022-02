El cupaire Genís Rovira (Navàs, 1990), que a principi de mandat va haver de renunciar a l’alcaldia a causa d’una malaltia, va tornar el setembre passat a agafar les regnes del consistori en virtut del pacte entre ERC i la CUP, segons el qual les dues formacions havien acordat repartir-se l’alcaldia dos anys cadascuna. El principal repte que té el municipi és el de definir el seu futur educatiu, que vindrà marcat pel pas de les escoles concertades a públiques.

El Departament d’Educació els ha comunicat que descarta fer efectiva el curs vinent la integració de centres que va anunciar fa un any. Com ho han rebut?

Ens van comunicar que les negociacions estaven en un estat molt primigeni i que, per tant, no es podia fer la integració el curs vinent. D’una banda, a hores d’ara és positiu, però, d’altra banda, és trist que haguem arribat aquí. Aquesta setmana ha fet un any que es va fer públic que les escoles concertades havien demanat la integració a la pública i en aquest any es pot dir que no s’ha fet res. Les eleccions que hi ha hagut entremig i el canvi al bisbat de Solsona ho han entorpit molt. Estem una mica decebuts com a Ajuntament i amb el neguit que hem perdut un any. Més que perdre’l, no hem avançat.

I ara com ho encaren?

Ara hem demanat al departament que no s’allarguin les negociacions i que en un termini curt hem de saber si el curs 2023-2024 tenim una escola, dues, tres, quatre... i hem de saber amb quins edificis podem comptar. Ens van dir que per a ells també és una urgència, i tenim confiança que accelerin les negociacions.

Per tant, un aspecte imprescindible és desencallar la negociació sobre els equipaments entre el departament i el bisbat, que en té la propietat?

Sí, perquè si no sabem amb quins edificis comptem, no podem saber quin serà el futur, va completament lligat. Nosaltres creiem que s’haurien de comprar per acabar amb la incertesa i que siguin propietat del departament. Però això no depèn de nosaltres, que podem pressionar però no podem decidir.

Creuen que el departament hauria d’haver pres abans la decisió d’ajornar la integració i evitar el neguit que ha tingut la comunitat educativa?

Fa tres o quatre mesos ja ho sabíem que anirien tard, ja es veia que no pots fer una integració quan no l’has pogut treballar amb els dos centres. I estem decebuts per això, perquè entenem la situació però aquesta decisió s’hauria pogut prendre perfectament fa dos mesos. Hi havia el neguit de si es faria el curs que ve o no. Aquest neguit ara ja no hi és, però hi ha el neguit igualment de com serà el curs 2023-2024. No ho sabem.

Tot i els pocs avenços, quins passos s’havien fet fins ara?

Vam fer la taula local de planificació educativa on hi ha l’Ajuntament i el departament, que s’ha reunit dos cops. Després hi ha les comissions de participació, on també hi ha professorat, famílies i les direccions dels centres, que han servit per saber com estan els ànims i també perquè les dues escoles es coneguessin entre elles i treballar per saber cap on volen anar les coses.

És una feina que no s’haurà fet en va...

Tampoc m’agrada dir que s’ha perdut aquest any. Ha servit per parlar, que també és important, i per saber una mica com es respira l’ambient i per trobar punts en comú, que hi són, i també per saber quines són els diferències. La feina no ha sigut en va, però hauria sigut més fructífera si s’hagués alçat a la taula de planificació i s’hagués tirat endavant.

Com ha rebut la comunitat educativa que s’hagi ajornat la integració de centres?

Donada la situació a la qual hem arribat i amb el temps que queda, veuen bé que no es faci el curs vinent, però també és una mala notícia pel neguit del professorat, de l’alumnat i de les famílies. Aquest curs vinent és clar que hi haurà els dos centres i poden escollir, però d’aquí a dos cursos ja no ho saben. És un any més sense saber què passarà.

Es perllonga la incertesa.

Sí, però aquest any ha de servir perquè les dues escoles es trobin i facin projectes en comú i comencin a treballar, que és el que s’hauria d’haver fet fa un any. Ara començarem a fer activitats entre les dues escoles. Això també és una demanda que tenien els centres i ens anirà bé aquest any de coll perquè es coneguin més.

Un dany col·lateral és que el curs vinent l’institut continuarà en barracons.

Sí, tot això havia de servir per fer-los fora i tenir un edifici, i ara hauran d’estar un any més amb uns barracons que estan en unes condicions molt llastimoses. L’Ajuntament té el compromís de fer un manteniment, però el departament s’ha de comprometre a fer-hi actuacions i que aquest any sigui el més digne possible.

Quan es faci efectiva la reestructuració, Navàs disposarà d’una oferta d’educació pública en totes les etapes educatives.

Tal com dèiem fa un any, la foto final és bona perquè tindràs tota l’educació pública, inclosa la postobligatòria, així els alumnes que vulguin optar per la pública no hauran de marxar a Puig-reig o a Sallent. És positiu, però el camí fins a arribar-hi està sent una mica llarg.

D’altra banda, el municipi treballa en la regulació de la instal·lació de camps fotovoltaics al seu terme municipal, com el que es proposa al Pla del Riols.

El novembre vam suspendre les llicències per a camps solars i fotovoltaics en terreny agrícola i ara tenim tot un any per fer les modificacions al POUM i ho estem treballant. L’objectiu és posar un màxim d’hectàrees per reduir els camps i que no es puguin fer sobre terrenys fèrtils. Ara no hi ha cap mena de regulació i no volem un camp solar de 30.000 panells perquè et destrossa el paisatge i l’ecosistema.

El municipi aposta per obrir-se al turisme amb actius com el centre enoturístic del Bages, que van estrenar l’any passat a l’antic l’escorxador.

Sí, l’objectiu és que sigui un lloc de referència. També farem uns mapes turístics perquè la gent que vingui conegui els aspectes més importants. Estem molt ben situats i la idea és que la gent que va de Barcelona a la Cerdanya o als Pirineus o a França es pari aquí perquè sap que hi ha un centre enoturístic i pot fer un tast i comprar formatges i vins, i dinar o sopar als restaurants del poble.

Com valora aquests primers mesos de retorn a l’alcaldia?

Tenint en compte que ja era a dins l’Ajuntament i ja coneixia la situació, han anat bé i de moment estic content perquè ja hem pogut fer algunes coses que vaig dir en el discurs d’investidura, com la millora de la transparència, sobretot a la web municipal. D’altra banda, també hem millorat aspectes com la neteja viària i la brigada. També hem encarrilat altres temes com el de les plaques fotovoltaiques i aquest mes presentarem la nova oficina local d’habitatge.