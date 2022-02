Renfe ha posat en marxa un pla de digitalització dels sistemes de seguretat de 110 estacions de Rodalies, entre les quals les de Manresa i Sant Vicenç de Castellet. Es tracta d’un projecte que a través del sistema de circuït tancat de televisió (CCTV) permet, segons fonts de la companyia, «recopilar i processar de forma anònima i automatitzada milers de dades» que es capten en cada estació «i integrar-los en un quadre de comandament únic». L’objectiu, assegura Renfe, és «millorar la seguretat i experiència del client, sempre des del compliment estricte de la normativa de protecció de dades».

Aquest projecte, que rep el nom de Renfe Smart Security Station (RS3), s’està implantant, de fet, des de final de l’any passat a estacions de Rodalies de Catalunya i està previst que culmini el 2024 i compta amb un pressupost de 8,7 milions d’euros que ha estat finançat amb fons de la Unió Europea. La seva implantació suposarà la substitució de les actuals càmeres de seguretat analògiques per les anomenades càmeres IP (emet les imatges directament a la intranet o internet sense necessitat d'un ordinador), que permetran compartir la informació recollida a través d’un sistema de videoanalítica integrat.

El projecte RS3 també inclou, segons han explica fonts de la companyia, la instal·lació «de servidors de darrera generació i la renovació de sistemes operatius, instal·lacions i elements digitals de les estacions de Rodalies», i de «sondes de ciberseguretat per al monitoratge, control i anàlisi d’aquestes». Per exemple, aquest sistema és capaç de fer, mitjançant escaneig, un recompte instantani del nombre de persones que hi ha en una andana, en espera o pujant o baixant d’un tren, o de d’altres elements com ara maletes, bosses de mà, patinets o gossos.

El sistema permetrà conèixer què està passant a les estacions de Rodalies de Catalunya en temps real. A la de Manresa és previst implantar-lo aquest mateix any, i a la de Sant Vicenç de Castellet, el que ve. Com a exemple d’utilitat, la companyia explica que, mitjançant l’anàlisi de l’afluència, en cas que sigui necessari, es podrà adreçar més personal a les estacions que ho necessitin a cada moment. També es podran detectar, de manera automatitzada, incidents relacionats amb la seguretat, com caigudes de persones i objectes a les vies, incendis, actes vandàlics o el frau en l’accés als serveis.

El programa recopila imatges de les estacions que s’integren en un sistema de videoanalítica, on es processen i analitzen amb algoritmes d’intel·ligència artificial. Posteriorment, assegura Renfe, «les imatges tractades són eliminades del sistema en qüestió de mil·lisegons».

Renfe subratlla que el nou sistema permetrà al servei de seguretat de la companyia «prendre millors decisions, gràcies al quadre de comandament integrat amb dades en temps real».

Durant 2021 ja es va començar la planificació i execució d’instal·lacions en un total de 22 estacions de rodalia de Barcelona. I el 2022 està previst que aquesta millora s’implanti en 43 estacions més. Per al 2023, finalment, se’n beneficiaran 45 estacions més de tota la xarxa de Rodalies.