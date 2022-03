L’Ajuntament de Navarcles vol afrontar enguany la reordenació i recuperació de les àrees del Pla de Cal Tàpies i la font de la Cura per potenciar-les paisatgísticament i adequar-les com a àrees de lleure i serveis al costat del riu.

És una de les principals inversions previstes pel consistori dins el pressupost municipal que ha aprovat per a aquest 2022, que puja a poc més de 6 milions d’euros. La idea del consistori, a partir d’una adequació redactada en el seu moment per la Diputació de Barcelona, és la de crear un gran pulmó verd amb diversos usos possibles: espais lúdics, àrea d’autocaravanes, esplanada multifuncional, jardins, entre altres, tenint present l’entorn de la ribera del riu Calders.

Es tracta de dues zones molt properes entre elles, que en el planejament urbanístic vigent estan qualificades com a zones verdes i que sumen prop de 13.000 metres quadrats de terreny, que el consistori considera que té infrautilitzades.

L’estudi que es va lliurar a l’Ajuntament té com a eix central donar valor a aquests dos espais per a ús ciutadà vinculat amb la natura, potenciant les zones d’estada i joc infantil, així com les de passeig i contemplació en relació amb el riu (el pla de Cal Tàpies és al costat del tram final del riu Calders, just després de la presa del llac). Al mateix temps, es volen preservar uns àmbits d’aparcament per a vehicles per tal de poder mantenir l’ús ludicoesportiu del llac i l’estacionament i accés dels pescadors, dels serveis i del veïnat.

L’àmbit de la font de la Cura era l’antic espai de la font del mas de la Cura, i ja fa anys que l’Ajuntament el va arranjar parcialment amb un espai lúdic per a la gent gran i un aparcament per a autocaravanes. La zona del Pla de Cal Tàpies és actualment un espai erm utilitzat majoritàriament com a aparcament de vehicles a la vora del riu.

La del Pla de Cal Tàpies i la font de la Cura és una de les partides destacades del capítol d’inversions del pressupost municipal de Navarcles per a aquest 2022, que puja a 6.311.889 euros. És només l’1,09% superior al de l’any 2021.

Segons fonts municipals, es tracta d’un pressupost «continuista», que s’ha elaborat «amb molta prudència atesa l’actual situació econòmica que es viu de forma global. Malgrat això, inclouen un augment del 15,52% de la partida destinada a l’ajut a entitats i persones».

A banda del projecte esmentat, entre les inversions previstes destaca també el trasllat de la caseta de la captació d’aigua per al reg municipal del carrer Monestir al carrer Ubac; avançar en la renovació de l’enllumenat a les vies urbanes; la implantació de plaques fotovoltaiques en els edificis municipals; la construcció del menjador de l’escola Catalunya Edifici Vermell; l’obertura d’un carrer sota el nou edifici del centre d’assistència primària (CAP), inaugurat recentment; i millores a l’auditori i a La Creueta.