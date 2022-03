Organitzada per la Plataforma Navarcles per la Pau i la Solidaritat, la plaça de la Vila de Navarcles ha acollit aquest dilluns al vespre una concentració de rebuig a la guerra, que ha comptat amb la presència de tres noies ucraïneses, residents a Sant Joan de Vilatorrada. En aquest acte, elles han explicat com s’està canalitzant l’ajuda que reben per tal de fer-la arribar al seu país. També han detallat, per a tothom qui vulgui col·laborar, que el que ara més es necessita és material sanitari. En aquesta mateixa concentració, un grup d’escolars, que al matí havien penjat davant la casa de la vila uns ocells de paper, han llegit els seus desitjos de pau, i també de solidaritat amb els nens i nenes ucraïnesos.