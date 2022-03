Sallent ha recuperat aquest cap de setmana la seva festa gegantera Alça’t, impulsada el 2019 per la colla de Gegants i Nans de la vila per posar en valor aquesta tradició, i que la pandèmia ha paralitzat durant dos anys. El retorn ha estat a l’engròs, perquè diumenge va coincidir amb el 40è aniversari dels gegants fillols, la Mariona i el Gaspar, i també del Grup de Gralles. Alça’t es completarà el cap de setmana que ve amb una trobada de gegantons, gegants i nans.

El 20 de març de fa 40 anys, Sallent estrenava els gegants Mariona i Gaspar, fets a imatge i semblança de les primeres figures creades quatre anys abans per gent del poble, però que es van haver de refer. Aquest diumenge es va estrenar la seva nova reconstrucció, després d’haver passat uns mesos pel Taller Escultura Casserras, on se’ls va fer una restauració integral i se’ls va confeccionar vestuari nou fidel a la seva estètica original.

Es va fer una cercavila amb l’acompanyament de la geganta Joana la Negra, la Llançadora, i la geganteta Enramada, i ban fer una ballada final a l’exterior de l’Espai Cultural Fàbrica Vella. També hi van participar les Gralles de Sallent, un dels primers grups del país integrat quasi en la seva totalitat per dones, que diumenge es van retrobar per tornar a tocar.

La festa continuarà el proper cap de setmana. Dissabte, a les 12, es farà un concert de gralles als Balcons Cal Traval, i a la tarda, la primera trobada de gegantons i elements infantils de Sallent, que continuarà amb una cercavila. L’endemà al matí, tindrà lloc la XXX Trobada de Gegants i Nans de Sallent, amb una mostra de balls i una cercavila amb 13 colles, a banda de les locals.