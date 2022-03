La presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, acompanyada de l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia (de la mateixa formació) han inaugurat aquest dissabte les obres de rehabilitació integral que s'han dut a terme decl'edifici consistorial, que el 2015 va patir la caiguda de part de la teulada.

A l'arribada a Castellbell i el Vilar, Núria Marín, ha estat rebuda per l'alcaldessa, Montserrat Badia, i membres de l'equip de Govern municipal, amb qui ha mantingut una breu trobada. Posteriorment, ha procedit al descobriment d'una placa commemorativa de l'acte i, abans d'iniciar un recorregut per conèixer les instal·lacions rehabilitades, ha signat al Llibre d'honor.

En el seu parlament, la presidenta de la Diputació de Barcelona ha destacat que amb aquesta reforma «no solament heu volgut deixar l'edifici en bones condicions, sinó que heu aprofitat per millorar-lo en tots els sentits, ampliant espais i fent-lo més segur i accessible». I ha afegit que «el nostre dia a dia passa per la col·laboració constant amb vosaltres perquè l'Ajuntament funcioni i la gent de Castellbell estigui ben atesa».

Per la seva part, l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, ha afirmat que «han estat set anys d'obres que ara, gràcies a la Diputació de Barcelona, veiem que ja és una realitat aquest 'nou' Ajuntament». «Un edifici que conjuga modernitat i respecte per la identitat i la història d'un espai que va ser escola i fins i tot consultori mèdic», ha assegurat.

Les obres s'han fet en la major part de l'edifici, sobretot s'ha dut a terme una rehabilitació general del cos central i la coberta, creant espais de treball funcionals i moderns. També s'ha renovat la instal·lació elèctrica, la calefacció, la climatització, la ventilació i els sistemes de protecció contra incendis.

A més, disposa d'una nova Oficina d'Atenció al Ciutadà i s'ha millorat l'accessibilitat amb una rampa a l'entrada i un ascensor que connecta la planta baixa amb la nova planta guanyada sota la coberta; i s'ha recuperat la pedra vista original de la façana, mantenint així les característiques històriques del consistori.

Després d'una primera actuació d'urgència, que va comptar amb el suport de 66.710 euros de la Diputació de Barcelona, es va transformar l'antiga biblioteca com a espai de treball per a l'equip de Govern; i el 2020 es va iniciar la reforma global de l'edifici, que es mantenia en un estat de provisionalitat.

El pressupost de les obres ha estat de 761.000 euros, dels quals la Diputació n'ha aportat 320.000.

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha organitzat, per aquesta tarda mateix, entre les 16.30 h i les 18.00 h, una jornada de portes obertes popular adreçada al conjunt de veïns i veïnes del municipi, perquè, a través d'un recorregut guiat, puguin conèixer els nous espais amb detall.

Suport a altres projectes

A Castellbell i el Vilar, la Diputació de Barcelona també dona suport al projecte de rehabilitació de l'església de la Sagrada Família de la Bauma, un edifici modernista declarat Bé cultural d'interès local. Es tracta d'un projecte a llarg termini amb un cost total previst de 2 milions d'euros. De moment, ja s'ha enllestit la primera fase, consistent a reformar les cobertes del presbiteri i de la nau, i a reparar les parts de les façanes que tenien més risc de caure. La Diputació hi ha participat amb una dotació de 200.000 euros. Aquest any es preveu fer la segona fase, centrada en la consolidació d'elements estructurals i que compta amb un crèdit de la Diputació per cobrir part del pressupost de 298.000 euros.

D'altra banda, el mes passat, la Diputació va iniciar les obres de pacificació i instal·lació d'elements reductors de velocitat a la travessera urbana del nucli del Borràs (carretera C-1411a), amb un cost de 112.469 euros i que es preveuen executar en sis mesos.

Finalment, el març de 2021, l'Ajuntament va rebre el projecte d'execució d'estabilització de la cinglera del barri de la Bauma, afectat pel risc de despreniments, amb una intervenció prevista de 151.543 euros.