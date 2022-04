Les malles de retenció que es van instal·lar a final d’any a la xarxa de col·lectors de Sant Fruitós per evitar que els residus sòlids que s’arrosseguen quan hi ha pluges fortes arribin al riu han retingut i recollit uns 150 quilos de deixalles durant els episodis de precipitacions d’aquest mes de març (el primer d’envergadura des que es van col·locar). El sistema encara té molta capacitat per absorbir-ne més. Concretament, es calcula que anualment les malles poden arribar a acumular més de 3,5 tones de residus.

El sistema ha retingut principalment tovalloletes d’un sol ús, restes vegetals, envasos de plàstic i restes de paper. Aquest projecte, anomenat TecnoGrabber i ideat per la multinacional santfruitosenca Tecnoconverting, s’instal·la en la xarxa secundària del clavegueram i permet que, en cas de pluges intenses, acumuli tot allò que la xarxa principal no pot retenir. Amb això s’evita que l’excés de cabal acabi desembocant al riu sense haver estat filtrat, el què provoca que els residus vagin a parar directament al riu i d’aquí al mar. Per exemple, una de les malles recolliria cada tres o quatre pluges intenses al voltant d’uns 300 quilos de residus. Tenint en compte que la instal·lació del col·lector del polígon Riu d’Or n’hi ha 6, s’acumularien en un sol punt al voltant d’uns 1.800 o 2.000 quilos, que no van a parar al riu. Les malles estan fabricades amb un material plàstic d’alta resistència en forma de tub de 2 metres de llargada.