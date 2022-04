L'activista i pallasso santjoanenc Jordi Pesarrodona ha presentat candidatura per formar part del Secretariat Nacional de l'ANC, segons ha avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN. "Crec que és l'hora de recuperar el carrer i l'activisme, que és des d'on puc fer molta feina", ha dit. Pesarrodona deixa clar que, si acaba sent escollit president de l'entitat "no hi renunciaria": "Si soc la persona de consens i em trien, evidentment no diria que no". Tot i això, apunta que si es donés el cas "intentaria buscar un consens amplíssim i treballar colze a colze amb tots els membres del Secretariat". "Crec que ara és hora de sumar, de consensos i de relligar", ha dit, tot afegint que "el Consell per la República és l'eina institucional i l'ANC és la mobilitzadora".

Pesarrodona és també exregidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada i el setembre de 2020 va ser condemnat a un any i dos mesos d'inhabilitació per desobediència l'1-O. L'activista es va fer molt conegut per una fotografia amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil davant de la conselleria de Governació el setembre de 2017.