Cardona ha ampliat l'espai destinat als visitants amb autocaravanes, caravanes i campers amb l'obertura d'una nova àrea que està situada al nucli de la Coromina. Des del mes de setembre del 2018 la vila ha disposat d'una àrea d'autocaravanes situada al costat del camp de futbol i zona esportiva per realitzar el buidatge d'aigües grises i càrrega d'aigua. El nombre de places d'aquesta zona és de 9 places.

Des d'ara està disponible un nou espai per a aquesta funció, més ampli, amb un total de 37 places, i situat al costat de l’antiga llera del riu Cardener, amb el Castell de Cardona presidint-lo.

Aquest nou espai disposa de zona esportiva, d'una àrea de pic-nic a la llera del riu Cardener amb zona de jocs i esbarjo i ben aviat es preveu que pugui facilitar punts de subministrament elèctric i wifi.

L'àrea que ja hi havia es manté també disponible, i en totes dues s'hi instal·laran plafons explicatius de l'oferta turística, comercial i gastronòmica de la vila amb l'objectiu que el pernoctants visitin el centre històric de Cardona i La Coromina.

D'aquesta manera, Cardona compta amb gairebé una cinquantena de places per autocaravanes al municipi i es posiciona com un espai de referència per al turisme de autocaravanes, caravanes i campers.