Una cercavila de colles va donar el tret de sortida aquest dijous 14 d’abril de les Caramelles de Súria, que enguany tornen a celebrar-se en condicions de normalitat després de dos anys de pandèmia. Més de nou-centes caramellaires ompliran de nou els carrers del municipi fins al proper diumenge 17 d’abril en una nova edició de les Caramelles més grans de Catalunya. La cercavila de colles és una de les novetats de les Caramelles d’enguany, que han avançat l’inici oficial de la festa en relació als anys anteriors.

El recorregut es va iniciar després dels parlaments d’inici de la festa i de la col·locació de cintes als estendards de les colles, al davant de la Casa de la Vila. Centenars de caramellaires de totes les edats van participar en aquest començament de festa, que va passar pels carrers enramats de les colles, que enguany s’han consolidat com un element més de la celebració surienca.

El parlament d’inici de les Caramelles va anar a càrrec de les colles Infantil i Juvenil del Foment Cultural, coincidint amb el seu 50è aniversari. Segons les colles del Foment, “vivim en una època incerta, però una cosa tenim clara: dins del nostre cor hi floreix la il·lusió de viure aquesta festa” amb tota la intensitat “en aquest retorn tan esperat”.

En el parlament també es va expressar l’agraïment a totes les colles per haver convertit les Caramelles en una festa catalana de referència. En el transcurs d’aquest acte d’inici, l’alcalde Albert Coberó va felicitar les colles per haver fet possible que “les Caramelles de Súria siguin un any més les més grans de Catalunya, i les tornem a viure amb normalitat, alegria i passió”. L’alcalde de Súria va convidar tothom a omplir Súria “de colors, balls, cançons i alegria” i va agrair el treball de totes les persones que han participat en l’organització de la festa.

La regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria, va donar les gràcies a les colles per “la paciència d’aquests dos anys” i es va congratular perquè “ara sí que engeguem les Caramelles amb tota la normalitat”. La regidora de Festes també va felicitar la comissió de Caramelles per haver proposat un nou format de l’acte d’inici de la festa, que ha estat “un èxit”.