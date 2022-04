El pa i el vi són els protagonistes de la festa de Sant Marc de Sant Salvador de Guardiola, que se celebra aquest cap de setmana i que enguany recupera el format d’abans de la pandèmia en la jornada de diumenge. Dissabte, en canvi, dia dedicat a la gent gran, encara no es recuperarà el tradicional dinar d’homenatge. Per evitar riscos s’ha optat per un concert-vermut explica l’alcaldessa, Georgina Mercadal: «encara ens feia molt respecte aplegar tanta gent al pavelló, majoritàriament persones grans, i que anessin tanta estona sense mascareta, tenint en compte que un àpat s’allarga».

En canvi, el concert vermut permetrà que la gent es pugui retrobar igualment «però que només s’hagi de treure la mascareta per fer el vermut». El vermut inclourà beguda, un piscolabis variat i una tapa degustació de fideuà. Els assistents, a més, podran gaudir del concert amb el grup Almas Gemelas. En el transcurs de l’acte s’homenatjarà les dues persones més grans de Sant Salvador de Guardiola: Maria Sellarès Sellarès (98 anys) i Joan Vila Fargas (96 anys. L’acte començarà a 2/4 d’1 del migdia. El tiquet té un preu de 3 euros i és gratuït per als veïns del poble de 70 anys o més. Es poden comprar fins aquest dijous, 21 d'abril, de 12 a 14 h al Jutjat de Pau, i de 17 a 19 h a la sala polivalent de la Masia del Calvet. Fira del pa i el vi Diumenge, se celebrarà el plat fort de la festa amb la recuperació de les parades d’alimentació i artesania. A partir de les 10 del matí, i fins 2/4 de 3 de la tarda, una desena de parades s’estendran al voltant de l’església de Sant Salvador de Guardiola. A més, hi haurà quatre cellers de la DO Pla de Bages. Els visitants podran fer degustació de tastets gastronòmics i vins. La jornada l’amenitzarà el grup MúsX, una formació de gralla, acordió diatònic, tuba i percussió. Paral·lelament, el públic familiar, i especialment els nens i nenes, podran gaudir del «Carrussel del boter» i de jocs de fusta gegants. A les 12 del migdia, la colla dels Quintos de Guardiola farà una ballada de caramelles. Després, a 2/4 d’1, missa solemne de Sant Marc a l’església, i en acabar, benedicció i repartiment dels panets. Segons remarca l’alcaldessa, Georgina Mercadal, «és una tradició molt arrelada, que atrau molta gent. Calculem que es repartiran uns 750 panets». La Fira del Pa i el Vi es es tancarà amb un concert vermut a càrrec de «Coi els Montgrons», amb música tavernera, rumbera i cançó popular.