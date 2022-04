Aquesta vegada s’havien seleccionat com a més destacats els treballs de 62 alumnes de 17 centres de les poblacions d’Artés, Manresa, Moià, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, i Súria. L’edició d’enguany (de Zenobita), que coordina el Centre de Recursos Pedagògics del Bages amb el suport del Consell Comarcal del Bages, el Consorci del Bages per la Gestió de Residus, la FUB, i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, també incloïa 927 resums de la resta de treballs presentats.

D’entre els 62 treballs destacats, n’hi havia 41 de dones i 22 d’homes, i per matèries, la majoria ha optat per les ciències socials (28 treballs) i per les ciències naturals (13 treballs), si bé també n’hi havia que tractaven temes de tecnologia, llengua, matemàtiques, música, educació física o de visual i plàstica.

A partir d’aquests àmbits més generals, les temàtiques concretes dels treballs d’enguany, en gran part s’han centrat en qüestions d’àmbit local analitzades des de vàries perspectives, i s’ha tractat des dels vins o l’oli que es produeix al Bages, fins a històries de bruixeria a la Catalunya Central, la indústria de la llana a Moià, la figura de sant Ignasi, o l’impacte econòmic del projecte Manresa 2022. La salut, tant des d’un punt de vista científic com social, també ha estat present en les temàtiques triades pels alumnes, incloent qüestions de genètica, malalties inflamatòries instestinals, o aspectes vinculats amb el càncer, la covid, l’anorèxia, les malalties mentals, o l’exercici físic i la memòria. Qüestions com la soledat, el racisme, el feminisme o el racisme, també s’han reflectit en els treballs.

«Per salvar el català no ens hem de rendir malgrat les situacions incòmodes»

L’acte d’ahir va anar precedit d’una conferència sobre la salut del català, a càrrec del filòleg callussenc Jordi Badia, que va fer una crida a defensar la llengua per evitar-ne el seu progressiu desús.

Davant la pregunta de si el català es troba o no sota una amenaça real, Badia va convidar a la reflexió a partir de diversos exemples, com ara el fet que «de cada deu persones, vuit canvien de llengua quan s’adrecen a un castellanoparlant, i això vol dir que dimitim amb molta facilitat», o bé que, entre els joves, hi ha un 7,5% de catalanoparlants que, d’entrada, es comuniquen en castellà, mentre que a l’inrevés aquest percentatge cau fins a l’1%.

Badia va defensar la necessitat de preservar la llengua per qüestions identitàries i perquè són més que una eina de comunicació. I és que, «de comunicar-nos, ho fem com sigui, però dir el que volem amb precisió i expressar el que som, no és fàcil amb una altra llengua». Per salvar-la, «ho hem de voler i prendre’n consciència», i després, entre altres coses, «no rendir-nos a l’hora d’utilitzar-la malgrat les situacions incòmodes».