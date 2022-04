Va descobrir el ioga fa cinquanta anys i se’n va enamorar. Lídia Rosell és una entusiasta del ioga, «perquè combina l’exercici físic amb el control de la ment, la relaxació, la respiració i la part espiritual, que també és molt interessant per connectar amb nosaltres mateixos», comenta.

Es tracta d’una disciplina molt completa, que li va despertar les ganes d’aprendre i conèixer el cos humà en totes les seves dimensions: física, psíquica, mental, emocional i espiritual.

Unió del cos, l’ànima i la ment

Per a Lídia Rosell el ioga és un estil de vida. El viu i el sap transmetre: «La pràctica habitual del ioga et permet controlar la teva ment. Això significa eliminar tot allò que és un obstacle per ser feliç». Una de les parts més importants del ioga és la respiració, «gràcies a la qual el cos aconsegueix la relaxació i la meditació», explica Rosell abans d’impartir una classe de ioga a la masia Les Oliveres. Aquest espai, tant les sales interiors molt ben condicionades, com l’exterior amb vistes a Montserrat, transmet pau, quietud i tranquil·litat. És apropiat per desconnectar de la rutina i connectar amb el teu interior i la teva ment, practicant ioga. «El creixement personal és molt enriquidor», remarca. I té molts avantatges: redueix l’estrès, clarifica la ment, millora la flexibilitat, augmenta els nivells d’energia, redueix el risc de patir malalties, eleva l’autoestima i allibera tensions.

"Practicar ioga ens aporta benestar, pau i felicitat"

La inquietud de Lídia Rosell ha estat sempre voler saber per què pateixen tant les persones, i «demostrar que si sabem canviar la polaritat de les situacions podrem gaudir de la vida», assegura. Per això ha volgut indagar, sobretot, en aquest tema. És professora de ioga des de l’any 1976 i formadora de professors des del 2001. Fa 45 anys que va obrir a Manresa el centre Aura Ioga, que actualment dirigeix amb la seva filla Màrcia Cecchini. Imparteixen classes a més d’un centenar de persones de totes les edats, també nens, al carrer Pompeu Fabra de Manresa i a la Masia Les Oliveres, a Sant Fruitós de Bages. Segons Lídia Rosell, «la majoria de gent que prova el ioga s’hi enganxa» perquè «els beneficis són múltiples». En destaca el benestar, la pau i la felicitat: «practicar ioga et fa sentir bé amb tu mateix, et treu els bloquejos energètics, t’ensenya a dominar-te i que no et dominin les circumstàncies, a controlar les emocions, a estar de més bon humor i a tenir més salut. Si ets constant amb el ioga, tens una vida plena i feliç».

"Llibertat conscient", el llibre de Lídia Rosell

La formació i l’experiència de Lídia Rosell en el ioga queda reflectida al llibre Llibertat Conscient. Ha volgut compartir els seus coneixements i que el lector sàpiga què és el ioga i quins beneficis aporta, a nivell físic, mental i espiritual. Es pot comprar a la llibreria Parcir, de Manresa i a Aura Ioga.