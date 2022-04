L’Ajuntament de Cardona ja disposa d'un Consell Municipal de la gent gran. Després del seu procés de constitució aquesta setmana ja s'ha fet la primera sessió de treball, amb l’objectiu que serveixi com a espai on traslladar les inquietuds de la gent gran i de construir projectes locals entre societat civil i ajuntament, de manera transversal i representativa, i per debatre i comunicar demandes i necessitats que afecten el municipi.

Aquest nou òrgan de participació està integrat per les entitats de la gent gran del municipi La Sal de Cardona, A viure que són dos dies i l’Associació de Dones de Cardona, així com dels organismes vinculats, com el CAP Cardona, Serveis Socials, la Residència Sant Jaume o el Casal Cívic i representants de l’Ajuntament (Alcalde, regidores de Participació Ciutadana i de Benestar, portaveus de PSC i Junts i la tècnica de la gent gran). Aquest nou òrgan s’afegeix als ja existents a Cardona, com són el Consell Municipal dels Infants i Consell de la Formació Professional, properament se sumarà al Consell Municipal de la Salut i al d’Esports. Les finalitats del Consell Municipal de la gent gran, que té una clara importància pel municipi davant l’elevat nombre de població activa de més de 65 anys, és promoure la participació ciutadana i consultar als membres integrants sobre diverses qüestions que s’hi portin a debat. L’òrgan participatiu es reunirà, almenys, un cop cada quatre mesos.